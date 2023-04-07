Mezitli Siteler Arası Dayanışma Evi açıldı

Mezitli Siteler Arası Dayanışma Derneği tarafından kullanılacak olan ve site yöneticilerinin bir araya geleceği Siteler Arası Dayanışma Evi, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen apartman ve site yöneticilerinin bir araya geleceği bir ortam olan Mezitli Siteler Arası Dayanışma Evi, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, apartman ve sitelerin yönetimlerini önemsediklerini ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan apartman ve site yöneticilerinin bir araya geleceği Mezitli Siteler Arası Dayanışma Evininin alışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Mezitli'ye değer katmak için yola çıktık"

Mezitli'ye değer katmak için yola çıktıklarını aktaran Tarhan, "Belediye başkanlarının bir hayali olması lazım. Eğer bir belediye başkanın hayali yoksa doğru bir yol alamaz. Bu hayali kurarken tabi ki halkın duyarlılığını iyi hissetmesi gerekiyor. Bunları görerek 9 yıl önce işe başladık. Sloganlarımızda ‘Mezitli'ye değer katacağız' demiştik. İlk önce birçok kişi nasıl olacak bu diye sordular. Ama şimdi bir kentte nasıl değer katılır herkes tanık oldu. Yine sloganlarımızın arasında ‘Halkın belediyesi olacağız' demiştik. Kısa sürede belediyemiz halkın belediyesi oldu ve bende belli çıkar çevrelerinin belediye başkanı olmadım. Halkın belediye başkanı olduğumu zannediyorum" dedi.

Söz konusu hizmetin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden Mezitli Siteler Arası Dayanışma Derneği Başkanı Vakkas Kılınç "Siteler arası dayanışma fikriyatını ortaya atan Başkanımız Neşet Tarhan ve bunu örgütlemeye çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz özellikle toplumsal tahribatın geçildiği bu dönemde böyle bir kuruluşun ortaya çıkartılması çok değerlidir. Burası Türkiye de ilk olan bir örgütlenme modelidir. Özellikle dernek demek yerine Siteler Arası Dayanışma Evi dedik. Çünkü halkın bütününe inmesi üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.