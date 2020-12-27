Mezitli Yılbaşı Pazarında sürpriz hediye kazanma şansı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından açılan Yılbaşı Pazarında alışveriş yapanlar, sürpriz hediyeler kazanma şansı bulacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl gerçekleştirilen ve Mersinlilerin ilgi odağı olan Yılbaşı Pazarı, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Sanat Çarşısında açıldı. 31 Aralık tarihinde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ana kadar açık kalacak olan pazar, yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenlere hediyelik eşyalarını temin etme fırsatı sunuyor. Kısıtlamalar kapsamında kutlamalara ve toplu buluşmalara izin verilmeyen pazarda el ürünü, sanatsal niteliği bulunan binlerce çeşit ürün uygun fiyata alınabiliyor.

Alışveriş yapanlar sürpriz hediyeler kazanıyor

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında dükkan açan işyeri sahipleri pazara alışveriş yapmak için gelen Mersinliler için çok özel sürprizler hazırlıyor. Her dükkanın farklı bir hediye vereceği Yılbaşı Pazarı, Mersinlilerin yeni yıla kazanarak girmesi için imkan sunacak. Alışveriş yaparak adını çarşı meydanında bulunan fanusa atanlar arasında çekilecek kurada 28 Mersinli kendileri için hazırlanmış çok özel hediye kazanma şansı bulacak.

Alışverişe gelenlere küçük sürprizler hazırlanıyor

Toplanma olmaması için daha önceden duyurulmayan mini konser ve gösteriler gerçekleştirilen pazarın sürprizlerinden ilkinde sanatçı Emrah Palak ve arkadaşları mini bir rock konseri verdi. Emrah Palak, Can Mansuroğlu, Utku Güleç ve Ömer Akçiçek'ten oluşan grup yaklaşık 1 saat süren konserde birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Mini konser büyük beğeni toplarken, evlerinin balkonlarından ve alışveriş için çarşıya gelen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

“Bu pazarda herkes için bir hediye var”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle bu yıl ikinci kez yapmayı düşündükleri yeni yıl kutlamalarını gerçekleştiremediklerini belirterek, “Mezitli yeni yıla hazır. Son ana kadar yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarımızı yaptık, ancak pandemi nedeniyle halkımızın sağlık güvenliği için yapmama kararı aldık. Buna karşın vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmeleri ve yeni yıla girerken moral motivasyonunu artırmak amacıyla Yılbaşı Pazarımızı Sanat Çarşımızda açtık. 2021 yılı sağlık, mutluluk ve neşe getirsin diye kentimizi rengarenk ışık ve süslemelerle donattık. Mersinlilerin yeni bir yıl sevincini sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Sevdiklerinize el emeği, sanatsal değeri olan hediye almak için herkesi Mezitli Sanat Çarşısında açılan Yılbaşı Pazarına bekliyoruz. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var” dedi.