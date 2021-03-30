Mezitli'de 62'nci jakaranda koruluğu merhum Dr. Yılmaz adına oluşturuldu

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, ilçede 62'inci jakaranda koruluğunu oluşturdu. Bir sivil toplum kuruluşunun desteğiyle jakaranda fidanlarının dikildiği koruluğa, trafik kazasında hayatına kaybeden Dr. Nedret Yılmaz'ın adı verildi.

Mezitli Belediyesi, ilçedeki jakaranda koruluklarının sayısını artırıyor. Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hayata geçirilen korulukların sonuncusu, Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi yanında oluşturuldu. Bir trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Nedret Yılmaz'ın adının verildiği koruluktaki fidan dikimine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, koruluğun oluşturulmasına destek veren sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Türk Kadınlar Birliği üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi tarafından hazırlanan korulukta, katılımcılar jakaranda fidanlarını toprakla buluşturdu ve can suyu verdi. Başkan Tarhan'ın, katılan çocuklara kitap dağıttığı etkinlikte duygusal anlar da yaşandı.

“Keşke koruluğu annemle birlikte açsaydık”

Merhum Dr. Nedret Yılmaz'ın oğlu Serkan Yılmaz, etkinlikte annesiyle yaşadığı anıları anlatarak, “Keşke bugün sadece bu koruluğu açmak için buluşsaydık ve aramızda annem de olsaydı. Dünya iyisi bir insandı. Anısını bu korulukta yaşatma şansı bulduğumuz için Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederim” dedi.

“7 yılda 62 koruluk açtık”

62'nci koruluğun Mersin'in en hızlı gelişen bölgesinde oluşturulduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkan Tarhan ise “7 yılda 62 koruluk yaptık. Mezitli'nin her yerini jakaranda korulukları ile donattık. Çevreye faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz bir bitki türü. Güzel görünümü ve kadının rengi olan mor rengi ile eşsiz güzellikler katıyor. Bu koruluğumuzu Dr. Nedret Yılmaz gibi değerli bir ismin adına açmakta ayrıca gurur verici” diye konuştu.

Mezitli'de imar planında yeşil alan işaretlenmiş alanların tamamına yakınını koruluk, park ve çocuk oyun alanı yaptıklarına vurgu yapan Tarhan, “İstiyoruz ki, yarın birileri bu alanları farklı şekilde değerlendirerek imara açmasın. Mahalle halkı bu koruluktaki ağaçlara sahip çıkarak, çevrenin değerinin artmasına da katkı sunacaklar” ifadelerini kullandı.