Mezitli'de Atatürk büstlü sitelere bir yenisi daha eklendi

Kaidesi vatandaşlar tarafından yapılan sitelere Atatürk Büstü hediye eden Başkan Tarhan, son olarak Merkez Mahallesi Aydın Sitesinde yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, bir sitede daha Atatürk büstünün açılışını yaptı. Aydın Sitesinde gerçekleştirilen açılışta Tarhan, katılan tüm çocuklara kitap dağıttı. Açılışa, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve site sakinleri katıldı.

Aydın Sitesi sakinleri adına konuşma yapan Ali Erol, kendilerine bu imkanı sağladığı için Başkan Tarhan'a teşekkür etti. Erol, “Site içerisinde çok güzel bir alanımız oldu. Bundan sonra bayramlarda hep beraber kutlamalar yapacağız” dedi.

Her şehrin bir kimliği olması gerektiğini vurgulayan Tarhan da “Bizim kimliğimiz kültür ve sanat kenti olmalı diye düşünüyoruz. Yine kentimize değer katmak istiyorduk. Bunu da başarmış durumdayız. Şu an bölgenin en fazla gelişen kentlerinden birisiyiz. Özellikle arsa ve binalar son derece değerlendi. İnsanlar, yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Başka bir dileğimiz de Mezitli'de yaşayan insanlar mutlu olsun şeklinde idi. Her kesimden insanımızın mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Mezitli, insanların daha özgürce yaşadığı, sokağa güvenle çıkabildiği, kimsenin kimseye karışmadığı bir kent. Mezitli'de yaşayanlar bunun farkında olmayabilirler ama ancak onu kaybederseniz ne denli özgür bir ortamda yaşadığınızın farkına varırsınız. Mezitli bu anlamda ayrıcalıklı bir kent” diye konuştu.

Mezitli'de Atatürk sevgisiyle dolu insanların yaşadığını belirten Tarhan, “Mezitli'ye otobandan girerken dev bir Atatürk silüeti koyduk. Burasının Atatürkçü cumhuriyet değerlerine inanan bir şehir olduğunu giren herkes görsün istiyoruz. Tüm Mezitli halkına bu duyarlılıkları ve gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.