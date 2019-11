Mezitli'de Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir yarışması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Atatürk ve Cumhuriyet' konulu şiir yarışmasında kazananlar ödüllendirildi.

Mezitli'de bulunan okullar arasında gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Ahmet Hocaoğlu İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Zeynep Başak Yalap kazanırken, ikinciliği Boğaziçi KoleJi 2-B sınıfından Elif Atahan, üçüncülüğü Mezitli Belediyesi İlkokulu 4-B sınıfından Ecrin Taşyıldız ve dördüncülüğü Mezitli Belediye İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencisi Ali Eren Horoz olmayı başardı. Şiir yazarak dereceye giren öğrencilere bisiklet armağan edildi. Öğrenci velisi ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, “Çocuklarımıza Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini aşılamak, demokrasi bilincini geliştirirken kendilerini de iyi ifade edebilmelerini sağlamayı hedefledik. Bizim bu amacı gerçekleştirmemizde destek olan başta Mezitli Belediyesi olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyetin önemini küçük yaşlardan başlayarak çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Atatürk iki önemli mirası olduğunu söylüyordu. Bunlardan birisi de Cumhuriyet olduğunu ifade ediyordu. Gerçekten de çok önemli. Bunun içerisinde laiklik var, halkçılık var, devrimler var. Bize cumhuriyeti kazandıran Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Büyük savaşlar sonrası Cumhuriyetin ilanının ardından 15 yıl gibi kısa bir sürede çok şey başardılar. Çok insanımız hayatını kaybetti. Çok bedel ödendi. Bu kazanımı iyi anlatarak büyük bedel ödediğimiz bu değeri kaybetmememiz gerekiyor. Özgürlüklerimizi savunmak konusunda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Zaten Mezitli her zaman üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Bu konuda güvenimiz tam. Demokrat ve Atatürkçü kimliğini her zaman gösteriyor. Her şey güzel olmak zorunda. Bizde belediye olarak güzel şeyler yapmak durumundayız. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Belediyemize güvendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.