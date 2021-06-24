Mezitli'de atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Ekipler, mahallede atıkların ayrıştırılması konusunda bilgilendirme çalışması da yapıyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir Mezitli için çalışmalarına devam ediyor. Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşları kapsayacak şekilde çevre temizliği, atık yönetimi konularında bilgilendirme hareketi başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'nin uygulayıcı kuruluşu olduğu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında, Mezitli'de göç karşısında kentin hazırlığını güçlendirmek amacıyla yerli halkı ve göçmen nüfusu kapsayacak şekilde atık yönetimi, çevre temizliği uygulamaları, bilgilendirici eğitimler, sağlıklı ve temiz yaşama ilişkin farkındalık oluşturucu materyallerin dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda pilot bölge olarak belirlenen Yeni Mahallede geri dönüştürülebilir atıkları toplamak için 100 konteyner dağıtıldı ve kullanımına başlandı.

Ekipler tarafından, atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğine dair bilgilendirme yapılarak mahalle genelinde bilinçlendirme çalışmaları da yapılmaya devam ediyor.

Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun bir proje geliştirildi

Atık yönetiminin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışmaya gidildi. Mezitli'de sağlıklı bir atık yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla oluşturulan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, yerel yönetimlere verilen sorumluluklar çerçevesinde, toplumun farkındalığını sağlamak, kapasitelerini arttırmak, sürdürülebilir atık yönetimi oluşturularak atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için kaynakta ayrı toplanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Proje kapsamında Mezitli'de yaşayanları göç karşısında kentin hazır hale gelmesini güçlendirmek; göç master planında çıkan sonuçlar ışığında yerli toplulukları ve göçmenleri çözüme yönelik birlikte hareket edebilecekleri kapsayıcı bir paydada buluşturmak hedefleniyor.

“Atıkları kaynağında ayrıştıracak bir anlayışı yerleştireceğiz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelişmiş ülkelerde atıkların katma değerinin son derece yüksek olduğunu belirterek, “Geri dönüşüm maalesef ülkemizde çok ilkel koşullarda sağlıksız bir biçimde yürütülüyor. Belediyemiz adına ilçe sınırlarımızda ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması konusunda daha önce de kapsamlı çalışmalarımız vardı. Tüm ilçemizde yaygınlaşması için mücadele ettiğimiz proje ile kapsamlı bir şekilde atıkları apartman, site, kamu kurumu, okullar, satış noktaları gibi alanlarda kaynağında ayrıştırmayı hedefledik. Bu alanda çok önemli mesafe de kat etmiş bulunuyoruz. Yeniden değerlendirilmesi mümkün olan bu atıkların evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlayarak göstereceğiniz küçük çaba ile doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlarken, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını koruyarak, vatandaşlık ödevimizi de yerine getirmek amacıyla Yeni Mahallede Sıfır Atık Projemizi hayata geçirdik” dedi.

“Avrupa standartlarında atık yönetimi hedefliyoruz”

Atıkların kaynağında ayrıştırılarak daha temiz bir Mezitli hedeflendiğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Yaşadığımız kenti güzelleştirmek hepimizin görevi. Bunun en iyi yolu da temiz bir kent oluşturmaktan geçiyor. Belediyenin bireysel çalışmaları ile bunda başarı sağlamak çok zor. Biz de halkımızı bilinçlendirerek, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi atıkların kaynağında ayrıştırılmasını hedefledik. Yapılan eğitimler çerçevesinde vatandaşlarımız daha bilinçli hareket etmeye başladılar. Bu durum bizleri çok memnun ediyor. Yaptığımız eğitimler ve bilgilendirme toplantılarına ara vermeden devam edeceğiz ve daha yaşanabilir bir Mezitli için bizden sonraki nesillere örnek olacağız” diye konuştu.