Mezitli'de bahar havası

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, sahili, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile öne çıkarken, bitki örtüsüyle de en dikkat çeken bölgelerden birisi oldu.

Mezitli Belediyesi'nin kente değer katmak amacıyla başlattığı projelerden birisi olan Jakaranda korulukları, havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin görünümünü değiştirmeye başladı. Jakaranda ağaçları, kentin farklı noktalarında 86 bin 744 metrekarelik alana kurulu olan korulukta, mor çiçeklerini ve hoş aromalı kokusunu Mezitlililerle paylaşmaya başladı. Korulukların bulunduğu bölgeleri çekim alanı haline getiren koruluklar, kente girildiği andan itibaren ‘Burası Mezitli, farklı bir kentte bulunuyorsunuz' imajını da ortaya koyuyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kardeşlik projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, mor renkli çiçeklerle bulunduğu bölgenin havasını değiştiriyor. Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen koruluklar, narin yoğun yaprakları ve mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ile büyüleyici bir görüntü sergiliyor. Koruluklar bölgede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"86 bin 744 metrekarelik koruluk oluşturduk"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 86 bin 744 metrekarelik alana dikili olan 3 bin 678 jakaranda ağaçlarından oluşan elliye yakın koruluğa dikilen ağaçların çiçek açtığını ve bulundukları bölgenin havasını ve rengini değiştirmeye başladığını söyledi. Tarhan, "Tüm Mersinlileri ilçemizde bulunan bu görsel şölene davet ediyorum. Mezitli'nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jacaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkânı sunduk. Koruluklarımıza dikilen fidanlarımız hızla büyüdü ve ağaç haline geldi. Bulundukları bölgenin havasını değiştirdi. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle yaz aylarında vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" dedi.