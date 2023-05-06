Mezitli'de baharın gelişi kutlandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdırellez Bayramını coşkuyla kutladı.

Soli Pompeiopolis Parkında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Doğanın yenilenmesini simgeleyen Hıdırellez gecesinde, marteniçka bilekliklerini ağaca asan vatandaşlar, dileklerin kabul olması için notlar bıraktı. Vatandaşlar, kumsalda yakılan ateşin üzerinden atlayarak, halaylar çekip baharın gelişini doyasıyla kutladı. Yaz mevsiminin başlangıcı olarak da kutlanan Hıdırellez etkinliğine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez Bayramını kutladıklarını belirterek, "Mezitli halkıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklere yoğun ilgi gösterdiklerini görüyorum. Mezitli'de her geçen gün giderek büyüyen bir aile olduk. Baharın gelişini kutluyoruz. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez'in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.