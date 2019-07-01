Mezitli'de bale eğitimini tamamlayan kursiyerler sezonu yaptıkları gösteriyle tamamladı

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi Sanatevi'nde bale eğitimi alan kursiyerler, sezonu yaptıkları gösteri ile tamamladı.

40 dakika boyunca sahnelenen görsel şov, izleyen veliler ve sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda tüm oyuncuları ile birlikte sahneye çıkan Erdem Arslan, üzerinde 7 yıldır çalıştığı oyunun bu denli beğeni kazanmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti. İmkan ve doğru eğitimin verilmesi halinde gençlerin ne denli başarılı olabileceğini ‘Cennetteki İklim' adlı dans prodüksiyonunda gördüklerini ifade eden Erdem, “Konusu gereği bilinen özsel olarak duyguları konu alan bilinmezin ötesinde varoluş mücadelesini anlatan sürrealist bir eser umarım yaptığım bu sanat eseri sanatın gerekliliğini yerine getirmiştir. Var olanı değil olmayanı ortaya çıkardığı için. Tüm çocuklarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Sanata ve sanatçıya her daim değer veren başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a, çocuklarıma sonra sahne arkasında emeği geçenlere bizi izlemeye gelen tüm velilerimize ve sanatseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sahneye çıkarak eğitmen Erdem Arslan'a çiçek veren Başkan Tarhan, kursiyer olmalarına karşın sahneye çıkan tüm gençlerin adeta devleştiğini vurgulayarak, "Gençlerimiz son derece etkileyici bir oyun ortaya koydular. Özellikle kostümlerin, makyajların bu denli etkileyici olabileceğini hiç düşünmemiştim. Her saniyesinden zevk aldığım bir gösteri izledik. Bu gösterinin tek temsille sınırlı kalmayıp, tekrar edilmesi gerektiğine inanıyorum. Tüm Mezitlilileri, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız onlarca kurs arasından kendilerine uygun olanlarına katılmaya davet ediyorum. Her yaştan insanımıza hitap edecek farklı kurslarımız var. Gördüğünüz gibi kurslarımızda son derece başarılı işler yapılabiliyor" diye konuştu.