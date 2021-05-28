Mezitli'de Barış ve Demokrasi Parkı açıldı

Mezitli Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli'de konuk olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımıyla yapılan açılışta, başkanlar adına zeytin fidanları dikildi.

Mezitli'yi jakaranda korulukları, park ve yeşil alanlarla donatan Mezitli Belediyesi, bir sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla Barış ve Demokrasi Parkını açtı. Yenimahalle'de bulunan parkın açılışına Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, Başkan Tarhan ve Eşi Sembol Tarhan, Elif Köse ile sivil toplum kuruluşunun başkanları adına zeytin fidanı dikildi.

“Mezitli'de çok özel anlara tanık oldum. Artık bir zeytin fidanım var”

Açılışta konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Köse, “Böylesi anlamlı ve benim için de özel olan bir parkın açılışına denk gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Mezitli'de çok özel anlar yaşadım. Şimdi bu parkta benim adıma da bir zeytin fidanının olması son derece önemli. Dünya mirası listesinde olan Safranbolu'dan mutlu kent Mezitli'nin insanlarına selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gelecekte ranta kurban edilmesin diye park yapıyoruz ve halkımıza emanet ediyoruz”

Mezitli'de imar planlarında yeşil alan olarak işaretli olan hiçbir noktanın gelecekte ranta açılmaması için park ve yeşil alan olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Tarhan da “Koruluklarımız 70'e yaklaştı. Yeşil alan görünen tün alanları da park yaptık. Gelecekte bir başkası bu yeşil alanları imara açmasın, eğer buna kalkışırsa bu çevrede oturanlar buna müdahale etsinler istiyoruz. Bu nedenle park yapıyoruz ve bu alanları halkımıza emanet ediyoruz” dedi.