Mezitli'de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılması planlanan berber ve kuaförlerde dezenfekten çalışması yapıyor.

Virüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için işi sıkı tutan Mezitli Belediyesi, Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğinde dezenfekte programı hazırladı. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş, 11 Mayıs'a kadar tüm berber, kuaförler ve güzellik salonlarını virüsün olası etkilerinden arındırılması için Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köç'ü ziyaret etti.

Böylesi hassas bir dönemde vatandaşların virüsten etkilenmemesi için çalışmaları ve yaptığı hizmetlerden dolayı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür eden Mustafa Köç, “Başkanımız Neşet Tarhan ile görüşmelerimiz sonucunda kapatılan işyerlerimizin dezenfekte yapılması konusunda ortak bir karar aldık. İlk etapta berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerimizden başlayacağız. Açılacak olan işyerlerinin hizmet vermeden önce Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını başlatacak. Çalışmalarımız koordineli bir şekilde ve program dahilinde ilerleyecek. Dezenfekte olacak işyerlerimiz odamız tarafından bilgilendirilecek" dedi.

Virüsün ilk duyulduğu günden bu yana hiçbir vatandaşın etkilenmemesi adına tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Mezitli Belediye başkanı Neşet Tarhan, “Hiçbir vatandaşımızın virüsten etkilenmemesi için hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her bölgede olduğu gibi 11 Mayıs'ta açılacak olan ve sağlık açısından önemli riskler taşıma ihtimali bulunan berber ve kuaförlerde de temizlik ve dezenfekten çalışması yapmayı düşündük. Bu konuda Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte bir program hazırlayarak tüm esnafların ilaçlanmasını sağlayacağız. Esnaf odamız berber ve kuaförlerimizi bilgilendirecek ve ekiplerimiz de program dahilinde işletmelere giderek ilaçlama yapacak. Virüsün tamamen ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek hiçbir vatandaşımızı virüse teslim etmemek en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.