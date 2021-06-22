Mezitli'de binalardaki kaçak bölümler belediye ekiplerince yıkıldı

Bir sitenin zemin katına yapılan kaçak bölümler, belediye ekiplerince yıkıldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır bölgenin en büyük sorunlarından birisi olan ve zaman zaman polisin gerçekleştirdiği operasyon sonrası suç şebekelerinin yakalanmasıyla adını duyuran İstiklal Mahallesindeki Soydaş Sitesinde kanuna aykırı bölümlerde yıkım işlemi yapıldı. Her türlü sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yapılan temizleme çalışmasında, açık olarak projelendirilen ancak işyeri ya da atık toplama alanı haline getirilen tüm zemin katlar arındırıldı. Arındırma çalışmaları sırasında ilgili kurumlarda olası tehlikenin önüne geçmek amacıyla tedbir aldı.

Kentte yaşayan vatandaşların sağlıklı, temiz ve güzel bir şehirde huzur içerisinde yaşamaları için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, site bahçesinde ve çevresinde temizleme ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştireceklerini söyledi. Kent estetiğine uygun olmayan, tehlike oluşturan ve farklı amaçlarla kullanılan tüm yapıları temizleyeceklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli Belediyesi alanında bulunan sağlıksız yapıları yıkmaya devam ediyoruz. Polisimizle birlikte burada gereken düzenin sağlanabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemize gelen talep üzerine belirlenen bölümlerin yıkımını gerçekleştirdik. Kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.