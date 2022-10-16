Mezitli'de bir kütüphane daha açılıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde, iç düzenlemesi hayırsever Ülkü Ongun tarafından yapılan ve babası Mehmet Faruk Gürtunca adına açılacak olan kütüphanenin protokol imza töreni yapıldı.

Mehmet Faruk Gürtunca Kütüphanesinin yapılmasıyla ilgili protokol Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever Ülkü Ongun arasında imzalandı. Bilgisayar, kitap okuma, araştırma ve çalışma, giriş ve kitap kayıt, mutfak, Mehmet Faruk Gürtunca alanı olmak üzere 6 farklı bölümden oluşacak kütüphanenin 220 metrekarelik bir alanı kaplayacağı bilgisi verilen protokol imza töreninde konuşan hayırsever Ülkü Ongun, gençlerin eğitimine destek olacak bir kurumun yapılmasına katkı sunmaktan ve babasının adını Mezitli'de yaşatıyor olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Kendisine böyle bir imkanı sağladığı için Başkan Tarhan'a teşekkür eden Ongun, “Eğitime katkı sunmak en büyük hizmettir. Çocuklarımızın kitap okumasına, eğitimine sunulan katkı ülkemizin geleceğine demektir. Kütüphanemizin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını” dedi.

Hayırsever Alper Gürsoy tarafından annesi Fitnat Gürsoy adına yapılan ilk kafe kütüphanenin yoğun ilgi görmesi üzerine Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Kültür Evinde ve Merkez Mahallesinde bulunan Mehmet Altunören Gençlik Merkezi içerisinde de kafe kütüphane açtıklarını hatırlatan Başkan Tarhan ise Mezitli'nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline getirdiklerinin altını çizdi. Tarhan, “Belediyemizin birçok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik merkezimizde 10 gönüllü evimizde ve Down Kafede var. Şimdi de kültür merkezimiz içerisinde çok özel ve çok kapsamlı bir kütüphaneyi hayırseverimiz Ülkü Ongun'un desteğiyle yapıyoruz. Değerli babası şair, yazar ve herkesin bildiği Gezsen Anadolu'yu şiirinin de yazarı Mehmet Faruk Gürtunca'nın adını alacak kütüphanemizde, ders çalışma ve kitap okumanın yanında bilgisayar sistemi de bulanacak. Daha önce çok farklı alanlarda dayanışma örneği gösterdiğimiz sayın Ülkü Ongun'a eğitime ve kitaba verdiği önemden dolayı teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.