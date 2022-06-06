Mezitli'de Bisiklet Evi açıldı

Mezitli Belediyesi Bale Kafe yanında hizmete giren Bisiklet Evinde ücretsiz dersler de verilecek.

İlçeyi bir bisiklet kenti yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Mezitli Belediyesi, bu çerçevede Bisiklet Evini hayata geçirdi. Bisiklet Evinin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Sabahat Aslan ve dernek üyeleri, Mezitli Belediyesi bisiklet platformlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların bisikletleriyle katıldığı açılışta konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, Bisiklet Evinin çevreye duyarlı vatandaşların buluşup sohbet edeceği, çevre sorunlarına dikkat çekilecek bir mekan olmasının yanında bisiklet eğitimi alanında çok önemli bir kurum olacağının altını çizdi. Çevrenin korunmasında en önemli olgunun çevreye zarar veren alışkanlıklardan vazgeçilmesi olduğunu belirten Gelbul, “Bunlardan en önemlisi de karbon salınımını azaltılmasında en önemli araç olan bisikletler. Biz de bisiklet evimizin açılışını Dünya Çevre Günü gibi özel bir güne denk getirmek istedik. Burada her yaştan vatandaşımıza bisiklete binme, güvenli sürüş eğitimi, grup sürüşü eğitimi gibi farklı konularda ücretsiz dersler vereceğiz. Halihazırda başlayan derslerimize çok yoğun bir ilgi var. Mezitli'yi büyük ölçüde bisiklet kenti yapmayı başaran Başkanımız Neşet Tarhan'ın da desteğiyle çalışmalarımızın daha sistemli yürümesi adına bisiklet evimizi hayata geçirdik” dedi.

“Bisiklet Evimizde, vatandaşlarımız ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğrenecekler”

Mezitli'de yaşayan herkesin yüzmeyi ve bisiklet sürmeyi öğrenmesini istediklerini ifade eden Başkan Tarhan da “Belediye olarak en önem verdiğimiz konu çevre. Bu konuda halkımızın da desteğiyle verdiğimiz mücadele herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu konuda Mezitli çok özel bir kent olmuştur. Ancak son günlerde üzülerek görmekteyiz ki, Mezitli'nin değer kazanmasıyla birlikte çeşitli orman alanı ve tarımsal alan rant amaçlı saldırıların ve uygulamaların hedefi haline gelmiştir. Biz de vatandaşlarımızla birlikte nasıl daha önce çevremize sahip çıktıysak yine bu çıkar çevrelerinin emellerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Mezitli'de bisiklet kullanımının diğer kentlere oranla daha yüksek olduğunu da belirten Tarhan, “Mersin gibi doğası ve eğim şartları uygun bir kentte neden bisiklet kullanılmaz anlaşılır değil. Biz Mezitli'de büyük oranda bunu kırdık. Açtığımız bisiklet yolları, vatandaşlarımıza dağıttığımız binlerce ücretsiz bisikletle bu konuda büyük farkındalık oluşturduk. Bisiklet Evimizde de vatandaşlarımız ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlara özel saksılarda sukulent cinsi çiçek dağıtılırken, Sibel Gelbul, Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a özel hazırlanmış Mezitli Belediyesi logolu bisiklet tişörtü hediye etti. Açılışta, çevre konusunda duyarlılık gösterenlere teşekkür plaketi de verildi.