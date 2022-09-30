Mezitli'de çiftçilere dijital toprak analiz cihazı tanıtımı yapıldı

Dijital toprak analiz cihazının Kuzucu Mahallesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İlçemizin toprak haritasını çıkarmak amacıyla imkanlarımız doğrultusunda cihazı araştırıp ilçemize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Dijital toprak analiz cihazının ilk deneyimi Mezitli'ye bağlı Kuzucu Mahallesi'nde gerçekleşti. Kızılötesi ışınlar sayesinde toprağın değerlerini 10 dakika içerisinde tespit eden cihaz, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tanıtıldı. Kuzucu bölge halkının yanı sıra Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Tarım İl Müdürü Arif Abalı, Mezitli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nusret Atılgan ve üreteciler katıldı. Ziraat yüksek mühendisi olmasından kaynaklı Başkan Tarhan'ın ilgisini çeken cihaz, gübre çeşidi ve miktarını yerinde tespit ederek, çiftlilere yüksek verim elde etme imkanı sağlayacak.

Mezitli'nin toprak haritasını çıkarmak adına cihazın çok faydalı olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Daha önce toprak numunelerini il dışına göndererek 15-20 gün süreyle, sonuçların gelmesini bekliyorduk. Şimdi ise 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuçları telefonumuza mesaj yoluyla geliyor. Cihaz, doğru ve dengeli gübre kullanımını sağlayarak çiftçimizin üretim maliyetini düşürüyor. Tanıtımına katılarak, cihazın kullanımını ve işlevselliğini görmüş olduk. Cihazı araştırıp imkanlarımız doğrultusunda satın alarak, ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz” dedi.

Cihazın önemine değinen Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ise “Çiftçiler için çok önemli bir cihaz. Vücudumuzda hangi vitamin eksik ise ona göre ilaç alırız. Bu cihazda toprağın değerlerindeki eksiklikleri görüyor ve raporluyor. Eksik, fazla ne varsa önümüze çıkarıyor. Bu raporlar doğrultusunda ilaç yada gübremi atacağız veya fazla su mu vereceğiz bunların hepsini öğrenmiş oluyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan da burada ilerleyen günlerde cihazı ilçemize kazandıracağını açıkladı. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.