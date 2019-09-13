Mezitli'de 'Çocuk Hobi Bahçeleri' açıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 2 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen, miniklerin toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri 'Çocuk Hobi Bahçeleri' hizmete açıldı. 36 hobi bahçesinin yer aldığı proje Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek.

Merkez Mahallesi Mezitli Deresi yanındaki hobi bahçelerinin açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, doğasına, kültürüne ve ülkesine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini belirterek, "Daha önce 6 farklı alanda emekli vatandaşlarımız için yaptığımız hobi bahçelerinin yanında Mersin'de bir ilk olan çocuk hobi bahçesini hayata geçirdik. 2 bin 500 metrekarelik bir alanda iki etapta toplam 60'ar metrekare 36 hobi bahçemiz çocuklarımız için hazır. Çocuklarımız burada toprakla kaynaşacak, üretim nedir onu görecek, ürettikleri değerlerle sosyal projelere katkı sağlayacaklar. Bunu yaygınlaştırarak başka alanlara da yaymak istiyoruz” dedi.

Halk Ozanı Aşık Veysel'e de atıfta bulunan Tarhan, “'Benim sadık yarim kara topraktır' diyen Aşık Veysel, toprağın önemine dikkat çekiyordu. Bizde Aşık Veysel'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Köy Enstitülerini oluşturanların izinden gidiyoruz. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz 'Mutlu Yaşam Köyü'nde eski köy enstitüleri ruhunu yaşatıyoruz. Orada da yaşlıdan çocuğa hep birlikte hayvancılık, meyve sebze üretimi, küçük atölyeler, mesleki kurslar olacak. Aynı zamanda konaklama imkanı da bulunacak. İnsanlar bir arada kahvaltı yapacak, toplantılar gerçekleştirebilecektir” diye konuştu.

“Atıl alanların tarıma kazandırılması çok önemli"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Cem Özkan da ekolojik farkındalığı ve tarımı öğretmek için çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Özkan, “Asıl dikkat çektiğim nokta bu proje hayata geçirilirken tarım alanları yok edilmeden kentin merkezinde kör alanlar kullanılmış. Bu yönüyle de son derece önemli bir proje. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Öğretmenlerimizin de bu alana ellerinden geldiğince öğrencilerini getirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek oldu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise konuşmasında, çocukları toprakla buluşturmanın diğer tüm belediyecilik hizmetlerinden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. “Mezitlililer, Neşet Tarhan gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslılar” diyen Ağbaba, şöyle devam etti; "Mezitli'yi Mezitli yapan bir belediye başkanımız olduğu için son derece gururluyum. Neşet Tarhan sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu bütün ayrıntıları ile tüm Türkiye'ye gösteriyor. Bütün projelerini yakından takip ediyorum ve yerel yönetimlerden sorumlu olduğum dönemde birçok projesini CHP'li belediyelerimize önermiştim. Kadın Üretici Pazarları, üretim istihdamı ve kadının üretime katılmasını hedef alan bir projeydi ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. Çocuk hobi bahçesi projemiz yapıldığı zaman açısından da çok önemli. Tam da doğanın katledildiği, ormanların madencilere peşkeş çekildiği bir dönemde çocuklarımıza toprak ve çevre sevgisi aşılamak yapılacak en güzel şeydir. Bir belediyenin yapacağı tüm rutin faaliyetlerden çok daha önemli bir proje. Mezitlililer böyle bir belediye başkanı olduğu için çok şanslılar ve kıymetini bilmeliler.”

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini keserek, çocuklarla birlikte hobi bahçesini gezdi.