Mezitli'de çocuk tiyatrosu kuruldu

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iyi oyuncu olmanın yanı sıra çocukların becerilerini keşfetmesi, kendilerini ifade edebilmesi ve iyi birer oyuncu olabilmesi adına kurulan çocuk tiyatrosu, çalışmalarını Mezitli Belediyesi Sanatevi içerisinde bulunan Oda Tiyatrosu salonunda gerçekleştiriyor. Çalışmalara katılan çocuklara, yeteneklerini sergileme, doğru nefes alma, doğru duruş gibi konularda eğitimler veriliyor. İlk kez çalışmalara katılarak tiyatro sahnesinde ders almaya başlayan çocukların heyecanı ve mutlulukları oldukça renkli görüntülerin de ortaya çıkmasına yol açtı. Eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar, başarılı performanslarıyla geleceğin tiyatrocuları olmaya ilk adımı attılar.

İlk çalışma döneminde ‘kadınlara' ağırlık verdiğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İkinci çalışma dönemimizin ana konusu olarak ise ‘eğitim' ve ‘çocuklar' olarak belirlemiştik. Bunun önemli bir ayağı olan çocuk tiyatrosu kurulması konusunda çocuklarımız uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çalışmalara başladı. Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosunda yetişecek çocukların hepsi, oyuncu olmasalar bile iyi birer tiyatro seyircisi olacaklar. Bu çocuklarımız Mezitli'de tiyatronun ve sanatın yaygınlaşmasına öncülük edecekler. Önümüzdeki süreçte gençlik tiyatrosu da kurarak Mezitli'de kültür ve sanatı daha yukarılara taşıyacaklar. Bu alanda öncülük eden eğitmenlerimize, büyük özveri göstererek çalışmalara başlayan çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ederim” dedi.