Mezitli'de çocuklar haklarını savundu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Günü etkinliğine katıldı.

Mezitli Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Binası önünde düzenlenen etkinlikte çocuğun toplumdaki yeri ve hakları konusuna dikkat çekildi. Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy, Başkan Yardımcıları Mert Dinçer ve Eylül Koylan tarafından günün anlam ve önemine dair bir açıklamanın yapıldığı etkinlikte, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi okundu. Başkan Tarhan, etkinliğe katılan çocuklara Atatürk'ün kaleme aldığı ‘Nutuk' kitabını hediye edildi. Etkinlikte, Çocuk Hakları Sergisi de açıldı. Etkinlikte konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, dünyada bir tane çocuğun mutsuz olduğu bir ortamda ilerlemenin anlamsız olduğuna dikkat çekti. Göreve gelmesinin ardından Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kurduklarını hatırlatan Gelbul, ”Geri kalan 3 yıllık süreçte Mezitli Belediyemizin de öncülüğü ile sayısız etkinlik gerçekleştirdik. Hepimizin çocukların haklarını alabilmesi için yapması gereken çok şey var. Çocukların en iyi eğitimi almaya, sosyalleşmeye ve sağlıklı bir ortamda yaşamaya, hepsinden de önemlisi çocuk olmaya hakları var” dedi.

Çocuklarına değer veren ve iyi eğitim almasını sağlayan ülkelerin geleceğini garanti altına aldığını vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "İnsan hakları ile çocukların haklarını birbirinden ayırmak çokta mümkün değil. Biz tüm insanlarımızın haklarını alabilmesi için mücadele veriyoruz. Belediye olarak Mezitli'de oturmak koşuluyla spor ve sanat alanında başarılı olan çocukların yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarına ve turnuvalara katılmalarına destek oluyoruz. Çok başarılı çocuklarımız var. Biz her alanda olduğu gibi çalışmalarımızın öznesini çocukların oluşturacağını ifade ediyoruz. Biliyoruz ki aydınlık ve sağlıklı gelecek ancak bugünkü çocukların iyi eğitim almaları, sevgiye doymaları ile mümkündür. Bizlerden daha yetkin, daha çağdaş düşünce yapısına sahip olmalarına bağlıdır. O yüzden çocuklarımıza daha fazla önem veriyoruz. Biz çocuklarımızdan gençlerimizden çok umutluyuz” diye konuştu.