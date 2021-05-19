Mezitli'de çöp konteynerleri yerinde boyanıp temizleniyor

Belediye çalışanları tarafından tasarlanarak geliştirilen özel araç, çöp konteynerinin olduğu bölgeye giderek yerinde temizleme ve boyama işlemi yapıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının geliştirdiği özel araçla çöp konteynerleri aynı anda yerinde boyanıp dezenfekte ediliyor. Konteynerlerin benzer işlemleri için Temizlik İşleri Müdürlüğüne taşınmasının da önüne geçen sistem, zaman ve maddi kayıpları da önlüyor.

İzmir'de görüp tasarladı

İzmir'de gördüğü bir projeyi geliştirerek daha kapsamlı bir ürün ortaya çıkaran temizlik işçisi Mehmet Taşer, “Bu araçla dezenfekte yapıyoruz, yıkıyoruz ve boyama işini yapıyoruz. Türkiye'de üçünün bir arada yapılabildiği başka bir sistem duymadım. Bu sistemi Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tasarladık. Farklı bir sistemini İzmir'e bir arıza için gittiğimizde görmüştüm. Temizlik İşleri Müdürümüz Mehmet Şükrü Güneş ile bu konuda fikir alışverişi yaptık. Gördüğümüz sistemi geliştirerek, temizliği, dezenfekteyi ve boyayı bir arada kullandık. Bu sistem sayesinde eski ve kirli görünümlü çöp konteynerlerini yeni, pırıl pırıl bir hale getiriyoruz” dedi.

Yapılan işlemler hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş ise “Boşaltılan çöp konteynerini önce yıkayarak temizliyor ve özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Daha sonra aracın içerisindeyken bu kez boyama işleminden geçiriyoruz. Boyama işlemi bittikten sonra yeniden ilaçlayarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Halkımızdan da bu yönde oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Halkımız, kentimizin daha temiz daha güzel görünmesinden son derece memnun” diye konuştu.

Başkan Tarhan'dan çalışanlarına teşekkür

Özellikle pandemi sürecinde dezenfekte işleminin ve temizliğin çok daha fazla öne çıktığına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitlililere daha temiz, daha güzel bir kent sunmak için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Daha iyiyi yapabilmek için arkadaşlarımız yeni projeler geliştiriyorlar. Bu sistem sayesinde çöp konteynerlerimiz hem daha kısa sürede hem de daha ucuza yenilenmiş oluyor. Çok sık yıkanıp boyandığı için uzun ömürlü oluyor. Daha güzel bir Mezitli yapmamız için emeğini veren, projeler üreten tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Kentini ve belediyesini seven insanlarla çalışmak bizleri son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.