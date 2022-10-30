Mezitli'de Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı

yıldönümünü meşaleli yürüyüş ve arkasından gerçekleştirdiği konserle kutladı.

Dev Türk bayrağının ve Atatürk bayrağının açıldığı yürüyüş boyunca gençler, meşaleler ve renkli sis bombaları ile geceyi kırmızıya boyadı. Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da katıldığı ve Mezitli Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da balkon ve pencerelerden atılan sloganlar ve alkışlarla eşlik etti. Korteje katılanlar slogan ve marşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Mezitli geneline yaydı. Limon Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı boyunca Demokrasi Meydanına kadar alkış, slogan ve marşlarla devam etti.

Yürüyüşün ardında Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Mersin'in sevilen müzik grubu Kibrit Kutusu konseri ile devam etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katılımcılarla birlikte 'zafer bayramı meşalesini' yakarak başlattığı konserde, binlerce cumhuriyet sevdalısı şarkı, marş ve türkülere bir ağızdan eşlik etti. Ses ahengi ve sempatik hareketleri ile büyük beğeni kazanan Kibrit Kutusu solisti Nebi Şengezer tarafından seslendirilen şarkı ve türkülere, müzik severler yaptıkları danslarla eşlik etti. Büyük beğeni kazanan konserde Kibrit Kutusu grubu Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Atatürk Mezitli'yi görse gurur duyardı"

Yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, cumhuriyete sahip çıkmanın en büyük görev olduğunu dile getirdi. Mezitli halkının Atatürk'e ve cumhuriyete bağlılığını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, “İki gündür Mezitli halkı her zaman olduğu gibi muhteşem bir kutlama gerçekleştirdi. Dün Pinhani konseri ile gençlerimiz, bugün sabah saatlerinde Çocuk Gündüz Bakımevlerimizdeki miniklerimiz, öğle saatlerinde Mezitli gönüllülerimiz zeybek oynayarak cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkma azmini bu yıl daha büyük coşku ile herkese gösterdi. Bugün alanımızı binlerce cumhuriyet sevdalısı doldurdu" dedi.