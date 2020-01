Mezitli'de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Mezitli'nin yardımsever halkının bu tür durumlarda kenetlendiğine dikkat çeken Tarhan, tüm yardımları deprem bölgesine ulaştıracaklarını vurguladı. Tarhan, yardımda bulunmak isteyen vatandaşlardan çadır, mont, atkı, bere, mama, battaniye, bot, çorap, hijyenik ped, uyku tulumu, kazak, çocuk bezi gibi temel ihtiyaç maddelerini Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasına ulaştırmalarını istedi.

Büyük yıkıma uğrayan deprem bölgesinde vatandaşların gıdadan giyeceğe her türlü yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Belediye olarak hazırladığımız yardım paketlerini Elazığ ve Malatya'ya götürüyoruz. Böylesi bir günde halkımızdan gelecek olan her türlü yardımı deprem bölgesine ulaştıracağız. Depremin yaşandığı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yarasını ancak birlik ve dayanışma ile aşabiliriz. Yüreğimizdeki sıcaklığın orada enkaz altındaki kentleri ısıtacağını biliyorum. Mezitli her zaman bu konuda örnek ve öncü olmuştur” dedi.

Yardımların Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştırılmasını isteyen Tarhan, “Yaşanan afete karşı ülke olarak el ele vermemiz gerekiyor. Yaraları ancak birlikte olursak sarabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı büyük küçük demeden yardım etmeye çağırıyoruz. Şuan orada yaşayan vatandaşlarımızın her şeye ihtiyaçları var” diye konuştu.