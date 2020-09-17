Mezitli'de Gatto Gabriel ile Latin rüzgarı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen konserde, Venezuelalı şarkıcı Gatto Gabriel sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve birim müdürlerinin bisiklet pedallarına basmasıyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftasının ilk akşamında vatandaşlar, Latin müziği ve dansına doydu. Korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen, Venezuelalı şarkıcı Gatto Gabriel'in sahne aldığı konserde, Mezitlililer doyasıya dans etti.

Gökay Daştan Dans Okulu ve Mersin Capoeira Gençlik ve Spor Kulübü Derneği dansçılarının muhteşem şovlarıyla eşlik ettiği gecede Gatto Gabirel, kendi şarkılarının yanında Bob Marley gibi ünlü şarkıcıların eserlerini de seslendirdi. Konserin bir bölümünde gitarını eline alarak slow bir şarkıyı da seslendiren sanatçıya çiçek takdim eden Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mezitli'de estirdiği Latin rüzgarı nedeniyle teşekkür etti.

Vatandaşları, Mezitli'de gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliklere kontrollü şekilde katılmaya davet eden Başkan Tarhan, korona virüse karşı tedbirli olmaya maske ve mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

Etkinliklerin 17 Eylül Perşembe günü programında Aratos tesislerinde 4 gün sürecek olan 14 Yaş Tenis Turnuvası başladı. Akşam bölümünde ise saat 17.00'de Avrupa Hareketlilik Haftası Farkındalık Turu, saat 18.00'de Mezitli Sanat Çarşısında vatandaşlarla birlikte zumba etkinliği günün hareketli şekilde tamamlanmasına neden oldu.

18 Eylül Cuma günü saat 17'de Liparis 2'nin kuzeyinde bulunan parkta yoga etkinliği var.

Etkinliklerin hafta sonu bölümünde ise 19 Eylül Cumartesi günü, saat 09.00'da Dünya Temizlik Günü kapsamında Soli Pompeiopolis Parkı temizliği, 10.00 - 21.00 saatleri arasında Toplanan Atıkların Sergisi, 16.00'da Plaj Voleybolu Turnuvası gerçekleştirilecek.

20 Eylül Pazar günü 13.30'da Mezitli Belediyesi ve Rota Yelken Kulübü işbirliği ile Optimist ve Laser Yelken Yarışları, 13.30'da Decathlon Plaj Futbolu ve Oyunları, 16.00'da Plaj Voleybolu Turnuvası Finali yer alacak.

21 Eylül Pazartesi günü 09.00'da GİŞKAD, Mezitli Soroptimist ve Nedim Tarhan koruluklarında Sıfır Karbondioksit İçin Jakaranda Koruluklarında Bakım ve Canlandırma Çalışmaları, 22 Eylül Salı günü ise 09.00'da Aratos Anıt Mezarında tarihi gezi etkinliği yapılacak. Etkinliklerin akşam bölümünde ise 16.00'da Viranşehir sahilinde Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri, 20.00'de Amfitiyatro'da Labarba oyunu sahnelenecek.