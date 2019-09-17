Mezitli'de hareketli günler başladı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, renkli görüntülerle devam ediyor. Güne zumba yaparak başlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye çalışanları, öğleden sonra da kentte bisiklet turu yaparak, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Mezitli ilçesinde de renkli görüntülerle başladı. Etkinlikler kapsamında Başkan Tarhan ve belediye çalışanları, belediye binası girişinde zumba yaptı. Mezitli Belediyesi zumba eğitmenleri eşliğinde birbirinden güzel figürleri sergileyen belediye çalışanları, güne zinde ve neşeli başladı. Başkan Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çalışanların dans figürlerini yapmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, zumba yapanlar kadar izleyenler de eğlendi.

Başkan Tarhan, bisikletle Mezitli'de tur attı

Etkinlikler kapsamında belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte bisiklet turu yapan Tarhan, bisikletin önemine dikkat çekmeye çalıştı. Belediye binasından başlayarak yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden bisiklet turunda ‘Arabadan in, bisiklete bin' şeklinde sloganlar atıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve alkışlarla destek verdiği bisiklet turu esnasında verilen molalarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, bisiklet kullanmanın avantajlarını anlattı.

“Vatandaşlarımızı hareket etmeye davet ediyorum”

Başkan Tarhan, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, çok sayıda ülke ve şehirde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, çağdaş ve aydınlık yüzlü insanların yaşadığı Mezitli olarak bu haftaya katıldıklarını söyledi. Daha önce bu tür etkinliklerin Mezitli'de yoğun şekilde gerçekleştirildiğinin de altını çizen Tarhan, “Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesine katılarak biraz daha kapsamlı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bir hafta boyunca sürecek etkinliklerimiz oldukça güzel başladı ve önemli derecede katılım sağladık. Sabah belediye binamızın önünde zumba dans grubumuz ve personelimizle bir gösteri gerçekleştirdik. Sabah sporunu çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte yaptık. Gerçekleştirdiğimiz Mezitli turunda ise yine meclis üyelerimizle, personelimizle, birim müdürlerimizle, muhtarlarımızla belli bir güzergahta bisikletlere binerek gezinti yaptık. İnsanların daha çok bisiklete binmesini özendirmenin yanında, günlük yaşamda bisiklet kullanımının ne denli önemli olduğuna dikkat çektik. Biz Mezitli'de bisikleti kullanalım istiyoruz. Bunu sağlamak amacıyla Mezitli'de onlarca kilometre bisiklet yolu yaptık. Sağlık Bakanlığı aracılığı ile bin 350 bisiklet dağıtarak Mezitli'de bisikletin yaygınlaşmasını sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

Sağlıklı bir yaşam için aktif ve kaliteli bir şekilde yaş almak gerektiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, “Hareketlilik sadece bisiklet değildir. Yürüyüş yapmak, asansör yerine merdiveni seçmek, yüzmek, sağlıklı bir bünyeye ve vücuda sahip olmanın olmazsa olmaz koşulları arasındadır. Beslenmemize dikkat ettiğimiz gibi daha çok hareket ederek zinde kalmaya da önem göstermeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

Mezitli'de etkinlikler hafta boyunca devam edecek.