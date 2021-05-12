Mezitli'de hayvanların beslenme üniteleri temizlendi

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma dolayısıyla yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, düzenli bir şekilde hayvanları besledi. Bazı hayvanların beslenme ve barınma ünitelerinde kirlilikler tespit eden ekipler, burada dezenfekte, temizlik ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan ekipler, "Bizler hiçbir sokak hayvanımızın aç kalmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Bu konuda gönüllülerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve besleme ve barınma ünitelerini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Tüm bunlara karşın bazı vatandaşlarımız bu besleme ünitelerine, yemek artıkları, yiyecek kalıntıları koyabiliyorlar. İyi niyetli bu çabalar maalesef bu sokak hayvanlarımıza zarar verebildiği gibi çevrenin kirlenmesine de sebep olabiliyor. Mesela balık kılçıkları kedilerde ölümcül hasarlar verebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan talebimiz, besleme ünitelerimize uygun olmayan yiyeceklerin konulmamasıdır. Eğer besleme ünitesinde mama bitmişse en yakın belediye birimimize ulaşmaları yada mahalle muhtarlarıyla irtibata geçmeleridir. Ekiplerimiz en kısa sürede bu noktalara gelerek mama takviyesinde bulunacaktır" dedi.

Mezitli'de yaşayan tüm canlıların ihtiyaçlarının dayanışma ve işbirliği içerisinde giderilmeye çalışıldığını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı şu günlerde sokak hayvanlarımızın bakımı ve beslenmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tüm besleme ve barınma odaklarında temizlik, arınma ve besleme işlemleri gerçekleştirildi. Gerek çevrenin korunması gerekse sokakta yaşayan dostlarımızın sağlığı için 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.