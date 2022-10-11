Mezitli'de her alanda sanat var

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve tesislerle yoğun şekilde yaşanan sanatsal faaliyetlerle öne çıkan kentte çeşitli projelerde yer alan vatandaşlar da oluşturdukları sanat grupları ile çalışmalara imza atıyorlar.

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aktif Yaş Alma Merkezi, kadın üretici pazarları, Mutlu Yaşam Köyü, gönüllü evleri, Engelli Meclisi gibi yerlerde gerçekleşen çalışmalarda farklı kesimlerden, her yaştan Mezitlili sanatın güzelliklerini yaşıyor. Yoğun olarak bu çalışmalarda yer alan ve başta, engelliler ve aktif yaş alan vatandaşlar olmak üzere farklı kesimleri sanatla buluşturan Hoş Seda Sanat ve Kültür Derneği gibi oluşumlar da kentin sanatla dolu günlerin geçirilmesine katkı sunuyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren alanlarda gerçekleştirilen sanatsal çalışmalardan yaşadığı memnuniyeti dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, herkesin evlerinden inerek sokaklarda, caddelerde, meydanlarda müzik ile sanat ile dans ile bir araya gelmesini istediklerini getirdi. Mezitli'de yaşayan herkesin yaşı her ne olursa olsun aktif olmasını istediklerini belirten Tarhan, “Aktif şekilde yaş alırken, sanatla, sporla, üretimle iç içe olmaları en büyük hedeflerimiz arasında. Mezitli çok özel bir ilçe ve burada yaşayan insanlarımızın mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz. Projelerimizi halkımızın mutluluğu üzerine kurguluyoruz” dedi.