Mezitli'de hizmet için eğitim protokolü imzalandı

Eğitime katılacak personellerin, Empati ve Etkili İletişim, Halkla İlişkiler, Görgü ve Nezaket Kuralları, Stres ve Öfke Yönetimi ve Protokol Kuralları gibi dersler göreceği ifade edildi.

Protokol ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, "Bugün işbirliği protokolü düzenledik. Bu protokol anlaşmasıyla birlikte, bu yıl hem belediye personellerine yönelik eğitimler hem vatandaşlarımıza yönelik etkinlikleri beraber düzenlemeyi planlıyoruz. Destek ve katkılarından dolayı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum. Amacımız kamusal hizmet. Umarım hem Mezitli Belediyesi çalışanlarına hem Mezitlili vatandaşlarımıza faydalı etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi.

"Türkiye'nin en iyi belediyesi olmayı hedefliyoruz"

Daha mutlu Mezitli için çok çalışacaklarını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bizim parolamız sadece iyi belediye olmak değil, Türkiye'de en iyi belediye olmayı hedefliyoruz. En iyi belediye olmak çok kolay bir şey değil, bunun nedenlerinden birisi de eğitim konusunda eksiklerimizin olduğudur. Mersin Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ile irtibat kurduk ve bugün bir işbirliği protokolü imzaladık. Eğitim konusunda periyodik şekilde çalışmalarımız olacak, bu eğitimlerden hepimiz halkımızla birlikte çok yararlanacağız. Daha iyi personeller ile birlikte halkımıza daha iyi hizmet edeceğiz. Halkımızla daha iyi diyalog kuracağız. İnsanların daha mutlu olduğu bir Mezitli'nin olmasında katkılarından dolayı, Mersin Üniversitesine ve hocam Prof. Dr. İlhan Ege'ye çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.