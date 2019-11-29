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Mezitli'de huzur toplantısı yapıldı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, mahalle ziyaretleri kapsamında Mezitli ilçesindeki muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.


İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Narkotik, Kom, Trafik, Asayiş gibi birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, dikkat çeken en önemli konu narenciye hırsızlığı oldu. Alınan önlemlerden ve 24 saat devriye ekiplerin gezmelerinden çok memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları, emniyete teşekkür ettiler.


Müdür Şahne de bundan sonra bahçelerin bulunduğu alanlarda en küçük hırsızlığa teşebbüse işlem yapacaklarını belirterek, "Hiç kimsenin bir başkasının malına zarar vermeye hakkı yok. İnşallah alacağımız bu tedbirlerle, bu konuda yaşanan sıkıntıları bitireceğiz" dedi.


Şahne, verimli bir toplantı yaptıklarını, vatandaş ve muhtarlar ile işbirliği toplantılarına bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

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