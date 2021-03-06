Mezitli'de ihtiyaç sahibi 8 çocuğa tablet dağıtıldı

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Hayırsever iş insanı Şehmus Ceylan, aldığı 8 adet tableti ihtiyaç sahiplerine Mezitli Belediyesi aracılığı ile ulaştırdı. Tablet dağıtım töreninde tabletler Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve iş insanı Şehmus Ceylan, tarafından öğrencilere verildi. Böylesi önemli bir olayda elinden gelen herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Ceylan, böylesi hayırlı bir duruma vesile olması nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür etti.

Çocukların eğitiminin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan da, "Elimizden geldiği ölçüde çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz. Hiç kütüphanesi olmayan Mezitli'ye başta Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane ve Kır Kütüphanesi olmak üzere bir çok kütüphane kazandırdık. Çevre köylerde oturan kız öğrencilerimizin barınabilmesi için kısıtlı miktarda da olsa öğrenci evi oluşturduk. Okullarımızdan gelen yardım taleplerini en hızlı biçimde yerine getirdik. On binlerce kitap dağıtarak okuma alışkanlığını artırmaya çalıştık. Tüm bunların yanında son dönemde yaşanan korona virüs nedeniyle eğitimden uzak kalan öğrencilerimize tablet ulaştırmak için kolları sıvadık. Sağ olsunlar her zaman yanımızda olan hayırseverlerimiz işe el atarak çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimizin tablete kavuşmasını sağladı. Bu güne kadar yüzlerce öğrencimiz iyiliksever vatandaşlarımız aracılığı ile tablete kavuştu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.