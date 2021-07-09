Mezitli'de İngilizce yarışmasının ödülleri verildi

Mezitli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli Kent Konseyinin birlikte düzenlediği ‘Okullar Arası İngilizce Kitap Bilgi Yarışması'nın kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-8 Temmuz tarihleri arasında İçel Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören yarışmada öğrenciler, yabancı dil yeteneklerini sergilemek için uğraştı. Yeliz Özalp, Marziye Yılmaz, Kadriye Çoban, Şenay Mazlum, Ahmet Şahin ve Burcu Şanlı'nın jüri üyesi olduğu yarışmada; Denizler Altında 20 Bin Fersah isimli kitap İngilizce okunarak yazılı sınav yapıldı. Önce ilk 8 belirlenerek ikinci elemeye tabi tutulan öğrencilerden ilk üç sırayı alanlar ödül kazandı.

Yarışmanın birincisi Demir Uygur'a Kızkalesi'nde turistik bir otelde ailesiyle birlikte bir gece konaklama, ikinci olan Larien Sankar'a Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyünde ailesiyle birlikte bir gece konaklama, üçüncü Orkan Tual Bingöl'e ise bisiklet hediye edildi. Yine yarışmaya katılan tüm çocuklara Mezitli Belediyesi tarafından kitap seti verildi.

Yarışmanın ödül töreni İçel Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı. Ödül törenine, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mezitli Kent konseyi ve ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul, İçel Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ada, sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Yarışmada başarılı olan öğrenciler, hediye kazanmak kadar İngilizce alanında kendilerini gösterme şansı bulmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi.