Mezitli'de jakarandalar çiçek açtı, kent mora büründü

Mezitli Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan 65 koruluktan 55'ine dikilen jakaranda ağaçları, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden çiçek açtı. Kentin merkezinde yaklaşık 150 dönümlük alanda dikilen binlerce jakaranda mor çiçekleriyle kente hoş kokular içerisinde güzellik ve serinlik katıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gurur projelerinden birisi olan jakaranda korulukları, bahar ayının gelmesiyle birlikte mor çiçekleriyle birlikte kentin havasını da değiştiriyor. Mezitli Belediyesinin en büyük projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, pandemi döneminde bölgede yaşayanlar için çekim merkezi haline geldi.

Daha temiz bir hava, daha yeşil, çevre dostu bir Mezitli için ilçenin dört bir yanına koruluk yaptıklarını kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. 55'i jakaranda, diğerleri zeytin, kayısı, ıhlamur, turunç, aromatik bitkiler olmak üzere toplamda 65 koruluğumuz var. Şu an hazır olan, ancak pandemi süreci nedeniyle henüz açılışını gerçekleştiremediğimiz koruluklarımız bulunuyor. Birçok sivil toplum kuruluşunu Mezitli'de aynı çatı altında topladık, kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jakaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 150 dönümlük alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Havaların oldukça sıcak geçtiği bu mevsimde ağaçlarımız yeniden çiçek açtı. Jakaranda ağaçlarımız mor renkli, hafif kokulu çiçekleriyle görsel bir şölen sunmakta. Doğaseverlerden de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından verilecek zararlara karşı korumalarını bekliyorum" dedi.