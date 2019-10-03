Mezitli'de kent meydanı için ilk adım atıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kent meydanı projesi için kolları sıvadı. Mezitli Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde bulunan eski hal bölgesinde ilk somut adım atıldı. Bölge, hal ve sanayi sitesinin taşınmasıyla birlikte son derece modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmuş olacak.

Başkan Tarhan'ın girişimleriyle eski Mezitli hal bölgesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine sunularak, 21 Kasım 2016 tarihli ve 1105 sayılı meclis kararıyla meydan ve yer altı otoparkı olarak planlandı. İmar planda meydan olarak belirlenen bölgede harekete geçen Mezitli Belediyesi, 4 hektarlık afet riski içeren yapılarında bulunduğu alanda yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge son derece modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmuş olacak. En büyük hayalinin çok merkezli bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen Tarhan, ilçeyi 3 merkezi olan bir kent haline getirmeyi planladığını dile getirdi. Tarhan, “İlçemizin tüm eksikliklerini biliyoruz ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin birçok ihtiyacını karşılamanın gayretinde bulunduk. En büyük eksikliklerden birisi olan Kent Meydanı çalışmalarında ilk somut adımı attık. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonuyla birlikte belediye hizmet binamızın doğu kısmında bulunan eski hal kompleksinde yıkım çalışmalarına başladık. Ekiplerimizin yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge, son derece modern bir yapıya kavuşacak. İçerisinde çarşı, meydan ve sosyal alanlar oluşturacağız. Kent meydanın bölgemize büyük bir sinerji ve heyecan yaratacağını düşünüyorum. Mezitli halkına şimdiden hayırlı olsun" dedi.