Mezitli'de konser coşkusu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince düzenlenen konserde, iki yıldır müzikten uzak kalan Mersinliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rain Garden ve Gökşenler Grubun desteğiyle Mezitli Belediyesi Amfitiyatro'da gerçekleşen konserde, grubun solisti Begüm Yiğit sevilen eski ve yeni şarkıları seslendirdi. Barış Manço'dan Edip Akbayrama, Mustafa Sandal'dan Duman Grubuna kadar onlarca yıldır severek dinlenen şarkıları, kendi has tarzı ve yorumu ile seyirciyle birlikte söylendi. Konsere, çevre binalarda oturan vatandaşlar da ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren konserde gençler sergiledikleri dans figürleri ile doyumsuz bir akşam yaşadı.

Konseri gençlerle birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, grubun solisti Begüm Yiğit'e çiçek vererek teşekkür etti. Gençlerin sosyal medyadan yoğun şekilde istemesi nedeniyle Mary Jane Grubunu Mersinlilerle buluşturduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Katılımcı belediyecilik anlayışı ile gençlerimiz Mary Jane grubunu Mersin'de görmek istediklerini sosyal medya üzerinden bildirdi ve biz de Mezitli'ye getirdik. Bundan sonra da gençlerimizle birlikte Atatürk'ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. 30 Ağustos'ta Zafer Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Gününde Ataol Behramoğlu'nu sanatçı Haluk Çetin ile birlikte yine Amfi Tiyatromuzda ağırlayacağız. 27 Ekim'de ise ünlü piyanistimiz Fazıl Say ile birlikte Mezitli Belediyesi Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız. Ekim ayından sonra artık sanatın adresi yeni kültür merkezimiz olacak” dedi.

Konserin sonunda Başkan Tarhan, grup üyeleri ve tüm müzikseverlerle birlikte yapılan selfi çekimine katıldı.