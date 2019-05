Mezitli'de kültürel ve sanatsal etkinlikler hız kesmeden sürüyor

Bahar mevsiminin tüm canlılığını hissettirmeye başlamasıyla birlikte Mezitli Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal etkinliklerinde büyük artış başladı. Mezitli Belediyesi Amfitiyatro, Down Kafe, Aratos Spor Tesisleri ve Sanat Evi çok sayıda etkinlikle binlerce kişiyi buluşturuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte aktif olarak faaliyetlerin odağı haline gelen Mezitli Belediyesi Amfitiyatro, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Liselerarası Müzik Yarışması ile sezona başladı. Binlerce gencin bir araya geldiği buluşmada, sanatseverler müzik ziyafeti yaşarken, Mezitli'de bulunan liselerde öğrenim gören öğrenciler ise en iyi şarkıyı söylemek için yarıştı.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin minikleri de 23 Nisan gösterilerini sergiledikleri Amfitiyatro'da hünerlerini sergilerken, velilerine de tribünlerde aynı heyecanı yaşattı.

Amfitiyatro aynı zamanda Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sanatçıları ise binlerce sanatseverle buluşturdu. Gençlerin en çok sevdiği müzik gruplarından birisi olan Zakkum konserinde izdiham yaşanırken, sahneye Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla çıkan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Orkestrası da sadece Mezitlililere değil çevre il ve ilçelerden gelen klasik müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Öte yandan, Down Kafe'nin de içerisinde bulunduğu Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri de düzenlenen etkinliklerle en çok tercih edilen sanat mekanlarından birisi oldu. Her hafta sonu binlerce vatandaşı yüzlerce aktivite ile buluşturan tesis, sadece Nisan ayında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tedavisi için yardım toplamak amacıyla yapılan “Furkan Koşsun Çocuklar Eğlensin”, Mersin Rotary Kulüplerinin gerçekleştirdiği, eğitime burs olarak katkı sağlaması amacıyla “Çocuk Panayırı”, Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından geleneksel hale gelen ve her sene düzenlenen “Anneler Günü Alışveriş Şenliği” Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ilgi odağı yaptı. Önümüzdeki hafta sonu ise Mersin Uluslararası Bahar Şenliği'ne mekan olacak tesislerde, dev şişme oyun parkları, çocuk tiyatrosu, sihirbaz, çocuk oyunları, kukla gösterisi, yeme içme stantları gibi çok sayıda aktivite gerçekleştirildi.

Düzenlenen spor kursları ile binlerce genci sporla buluşturan Aratos Spor Tesisleri, özellikle tenis severlerin buluşma noktası oldu. 23 Nisan 8 Yaş Tenis Şenliği ve halen devam eden Karışık Çiftler Tenis Şampiyonası kapsamında yüzlerce sporcu madalyaya ulaşabilmek için ter döktü.

Mezitli Belediyesi Sanat Evi ise tiyatro severleri bir araya getirdi. 4 sezondur ortaya koydukları oyunlarla Mezitli'ye çok sayıda ödül kazandıran Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, bu sezon iki oyunla birden seyircinin karşısına çıktı. Dönüşümlü olarak sanatseverlere ücretsiz olarak gösteriler sunan Oda Tiyatrosu, usta oyuncu Tamer Güven'in yazıp yönettiği, Peynir ve Yaşar Uraslı'nın sahnelediği “Bir Delinin Hatıra Defteri isimli dünyaca ünlü tiyatro oyununu sergiledi.

Bu mekanların dışında Mezitli'de bulunan park ve oyun alanları da kültür ve sanat buluşmalarının merkezi oldu. Viranşehir sahilinin doğusunda bulunan alanda, her yaştan on bini aşkın Mersinli 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde sayısız aktiviteye katıldı. Resmi törenlerin dışında çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen şenlikte çocuklar, aileleriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Uçurtmalar uçuran çocuklar, yüz ve tişört boyama, çuval yarışı, hedef vurma, halka gibi birbirinden farklı onlarca oyunla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuk zumbası ve yogası yüzlerce çocukla birlikte yapılırken, şenliğe konuk olarak katılan Masal Anlatıcısı Arbil Çelen Yuva'nın masal atölyesi yoğun ilgi gören etkinliklerden birisi oldu.

“Tüm çabamız ve ümidimiz, Mezitli'nin kültür sanat kenti olması üzerinedir”

Mezitli'nin kültür sanat kenti olduğunun artık tüm kesimler tarafından kabul edildiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermeliyiz” dedi.

Mezitli'nin kültür sanat kenti olması için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Tarhan, “Mezitli'yi dünyanın pek çok ülkesine tanıtmayı başardık. Ama asıl tanınmak için ülkede huzur ve barışın olması gerekiyor. Huzur ve barış yoksa ne kadar çabalarsanız çabalayın başarı kazanamazsınız. Bunu başarmanın yolu, kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermektir. Tüm çabamız ve ümidimiz, Mezitli'nin kültür sanat kenti olması üzerinedir. Çünkü bir yere sanat girerse siyaset çıkar. Bir konseri bir etkinliği izlerken yanınızda kim oturuyor, hangi siyasi partiyi savunuyor, bilmeden hep bir ağızdan şarkılara eşlik ediyorsunuz. Barışı imar etmek için daha çok kültür sanat etkinlikleri yapmalıyız” dedi.