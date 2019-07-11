Mezitli'de 'Örgülü Sokak' açıldı

Mezitli Belediyesi Örgü Evi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Örgülü Sokak' açıldı.

Mezitli Belediyesi Sanat Evi Sanatçısı Çağdaş Anadolu'nun muhteşem sesiyle renklendirdiği açılışta konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, sokağın hazırlığı için 1.5 aylık bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Biz bu sokağı oluştururken yerel ve otantik kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılması, turizm açısından bir çekim alanı olması ve kadınlarımızın istihdamını amaçladık. Çeşitli faaliyetlerle sokağımızı sürekli canlı halde tutmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği faaliyetlerin yüzde 90'nında kadınların yer alması nedeniyle kendisini şanslı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ifade ederek, "Bu başarımızı Mezitli'deki kadınlarımıza borçluyuz. Ben burada başarı sağlamışsam kadınlar sayesindedir. Türkiye'nin geleceğinin yine kadınlarımızın omuzlarında yükseleceğine inanıyorum. Çünkü kadının içerisinde olduğu hiçbir işin başarıya ulaşmama şansı yoktur. Bu nedenle kadınlarımıza özel destek vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Mezitli'nin her noktasını insanlara hizmet veren alan şeklinde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Tarhan, “Burada sıradan bir sokağın canlandırılması söz konusu değildir. Burası Mersin'in en güzel sokaklarından birisi oldu. Mersin'e dışarıdan birisi geldiği zaman gezdireceğimiz bir yer yok. Bu sokağımız çekim merkezimiz olsun istiyorum. İnsanlara Soli Pompeiopolis dışında başka yerleri de gösterebilelim istiyorum. Bu amaçla Down Kafe bahçesinde bulunan halı sahayı söktük. Yerine özgün bir mimariyle hediyelik eşya çarşısı yapacağız. Yine yakın bölgede oluşturacağımız sanat sokağı ile dışarıdan gelen insanlara gezdirebileceğimiz alternatifler sunacağız. İnsanlarımız gelip bu sokakta oturdukça kendilerini daha huzurlu ve rahat hissedecekler” şeklinde konuştu.

Mezitli'yi sağlıklı ve güvenli bir şehir yapmak istediklerine dikkat çeken Tarhan, şöyle devam etti; "Mutlu Mezitli'nin taşlarını tek tek örmeye devam ediyoruz. Sanat Evimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Kent Konseyimiz, Gönüllü Evlerimiz, Aktif Yaş Alma Merkezilerimiz, Örgü Evimiz yaptıkları çalışmalarla önemli işleri başarıyorlar. Artık bu dinamikleri birleştirerek ortak hareket etmelerini sağlayacağız. Bu sokak birlikte hareketin örneklerinden birisi. Adeta sokağı oluşturmak için ilmek ilmek ördüler. Daha da önemlisi sevgi verdiler. Canlı müzikler olacak, kadınlarımız tarafından

açılan stantlarda satışlar olacak. 24 saat yaşayan bir sokak olacak. Ben istiyorum ki, kentimizin her köşesi 24 saat yaşayan bir kent olsun. Her şeyi daha güzel yapacağız."