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Mezitli'de parklar ve sosyal alanlarda bakım çalışması

Mezitli Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadeleye devam ederken, rutin belediyecilik hizmetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, parklar ve sosyal alanlarda bakım çalışması yapıldı.


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, virüsün etkisinin azalması sonrası Mezitlililerin akın edeceği parklarda ve sosyal alanlarda temizlik, çim biçme, düzenleme çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, motorlu tırpan ve ot biçme makineleriyle alanlar otlarından arındırılıp, temizlenerek virüsün etkisinin azalacağı günlere hazırlanıyor.


Korona virüsün etkilerini azaltmak için canla başla mücadele ederken, aynı zamanda rutin belediyecilik işlemlerini de ihmal edemeyeceklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İnsanlarımız daha az kullansa da parklarımızın, sosyal alanların, yolların bakımını yapıyor, sokaklarımızı temiz tutuyoruz. Özellikle parklarımız ve koruluklarımızın sulama, bakım ve temizleme işlerini de yapmak durumundayız. Tekrar parklara çıkmaya başladığı zaman halkımıza her zaman olduğu gibi güzel mekanlar sunmak istiyoruz. Tüm gücümüzle virüsü alt ederek Mezitlililerle karşılayacağımız o güzel bahar günlerinin hazırlığını yapıyoruz” dedi.

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