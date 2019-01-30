Mezitli'de polis suçlulara geçit vermiyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 10 içinde yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlara karışan 14 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son 10 gün içinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kaçak içki, yaralama, cinsel saldırı gibi suçlara karışan şahısları yakaladı.

Kablo hırsızlığı yapan H.K., A.A., Z.T., S.E.K., motosiklet hırsızlığı yapan M.S., M.O., M.S., R.E., uyuşturucu madde ticareti yapan E.A., M.R., kaçak içki imalatı yapan T.B., kesici aletle yaralama suçunu işleyen S.T. ve M.R.'yi gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'yi gözaltına alarak, cezaevine teslim etti. Ekipler şahıslarla birlikte 31 adet fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 fişek tabir edilen uyuşturucu madde, 7 bin 46 uyuşturucu hap, 487 gram sıkıştırılmış plaka halinde toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.