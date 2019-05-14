Mezitli'de sahilleri çocuklar temizledi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahilde temizlik çalışması yaptı.

Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Viranşehir sahilinde buluşan gençler, Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte sahilde bulunan çöp, atık gibi maddeleri temizledi. Viranşehir sahillerini boydan boya temizleyen gençler, oldukça renkli görüntüler de sergiledi. 7. sınıfların yer aldığı etkinlikte, sahiller çöp ve atıklardan temizlenirken, denize giren vatandaşlara da çöplerinin atılmasıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Kente yapılan hizmetlerinin başarılı olmasında sadece belediye ekiplerinin çabasının yeterli olmayacağının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan hizmetlere sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi. Gençlerin böylesi sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin kendisini son derece mutlu ettiğinin altını çizen Tarhan, “Gençlerimizin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir etkinlik kapsamında sahil temizliği yapmaları son derece önemlidir. Gençlerimize ve öğretmenlerine çevreye gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz her zaman Mezitli halkının ne denli aydın ve demokrat olduğunu boşuna söylemiyoruz. İşte sahillerimizi temizleme duyarlılığı gösteren bu gençlerimiz ne denli büyük işler başaracağını göstermişlerdir" dedi.