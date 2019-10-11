Mezitli'de şampiyonluğa coşkulu karşılama

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması amacıyla hayata geçirilen Milan Paktı ödülleri şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi. Kadın üretici pazarları ile 'çevresel zorluklar ödülünü' alan Tarhan, Fransa dönüşü belediye hizmet binası önünde coşkuyla karşılandı.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlar ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı karşılama törenine eşi Sembol Tarhan ile birlikte katılan Tarhan, sevgi gösterileri arasında belediyeye geldi. Hazırlanan platformda şampiyonluk sevincini üretici kadınlarla paylaşan Tarhan, Mezitli'yi daha eşit, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, daha da büyük değer katmak için çalıştıklarının söyledi. Tarhan, "Sizlerle birlikte daha mutlu bir Mezitli için çaba gösteriyoruz. Bu çabamızın dünya devletleri tarafından ödüllerle taçlandırılması gururumuzu artırıyor, bize daha fazla çalışma azmi aşılıyor” dedi.

Hizmet ederken dünya genelinde denenmiş örnekleri incelediklerine vurgu yapan Tarhan, "Bizim koşullarımıza, kültürümüze en uygun modelleri, uzman personelimizle geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamaları, dünya ölçeğindeki platformlara taşıyoruz. 2018 yılının sonunda Çin Guangzhou kentindeki inovasyon ödülü gibi Milan Gıda Paktı Ödülü de yaptığımız çalışmaları dünyadaki uzmanlarla, belediye başkanları ve karar vericilerle paylaştığımız, rekabet ettiğimiz bir platform. Ödül törenine 205 kentin belediye başkanı, kendi halklarından oluşan 450 milyon kişilik nüfusu temsilen bizlerle birlikte Fransa da idi. Kadın üretici pazarları projemiz daha önce Çin'de dünya şampiyonluğu ödülünü almıştı. Bu kez de 5.'si Fransa'nın Montpellier şehrinde düzenlenen gıda paktı töreninde 2 büyük ödülden en anlamlısı olan Milan PactMonetaryAwards ödülünü aldık. Belediyemiz inovasyon, etki ve içerme ölçütlerinden Washington Belediyesi gibi en yüksek puanları almıştır. Belediyemiz bu ölçütlere ilave olarak zorlu çevre faktörünü de ekleyerek başarılı olmuş ve çevresel zorluk ödülüne layık görülmüştür. Dünyanın her yerinden 104 proje yarışmaya katıldı. Washington, Rio de Jenerio, Nairobi, Berlin gibi büyük belediyelerle yarışmak kolay olmadı. İnandık, başardık" diye konuştu.

Artık Mezitli'nin dünyanın çok önemli şehirlerinde tanınır hale geldiğini dile getiren Tarhan, "Yarışma sonuçlarının açıklandığı Montpellier şehrinde, bayrağımızı meydanlara, caddelere, salonlara astırmak, dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara Mezitli'yi tanıtmak onur vericiydi. Mezitli'yi dünyaya tanıtacağız dedik ve başarıyoruz. Tanıtım filmimizi izleyen katılımcılardan övgü dolu, duygulu sözler duyduk. Filmdeki kadınlarımızın sözleri çoğu izleyiciyi ağlattı. Konuşmamdaki Atatürk'e ait alıntılar birçok ülke temsilcisinin ayrı, ayrı teşekkürüne sahne oldu. Sizlere değişik kıtalardan belediye başkanlarının selamını getirdim. Değerli arkadaşlar bu arada bazı ülkelerdeki demokrasi karşıtı yönetimler eleştirilirken, savaşlarda ölenler,açlıktan ölenler, küresel ısınma, orman yangınları, sera gazı, karbon izi gibi evrensel ölçekteki uluslararası sorunlar da değerlendirildi. Ödül konuşmamın sonunda ise bu ödülü dünyadaki üreten kadınlar adına aldığımı ifade ettim. Belediyemiz çalışanlarına, bize inanarak güç veren, her zaman kendilerini yanımda hissettiğim Mezitli ve Mersin halkı ile basın mensuplarına teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkür üreten kadınlarımıza" ifadelerini kullandı.