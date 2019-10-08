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Mezitli'de, su taşkınlarına karşı dere yatakları temizleniyor

Mezitli Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte olası yoğun yağışlar ve su taşkınlarının olumsuz etkilerine karşı ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışmalarına başladı.


Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe, ekskavatör ve kamyonlarla Tece 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kandak Deresinde temizlik yaptı. Ekipler, derede biriken ot, sazlık ve çamurları kamyonlarla taşıdı.


Çalışmalara ilişkin bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, su taşkınlarının etkilerini en aza indirmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Tarhan, “Sonbahar mevsimiyle birlikte beklenen yoğun yağışlara karşı tedbir almaya devam ediyoruz. Doğal afetlere karşı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak en önemli görevimiz. Su taşkınlarının vatandaşlarımızı olumsuz etkilememesi için menfez ve dere yataklarımızı temizliyoruz. Zarar gören geçiş yollarının onarımını yapıyoruz. Aynı zamanda görsel açıdan kötü görüntü oluşturan otları temizliyoruz. Çevre sağlığı ve görsel kirlilik açısından önemli olan bu tür temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılması gerekiyor” dedi.

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