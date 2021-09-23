Mezitli'de 'Taş Mektep Gün Batımı Konserleri'nde final yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı işbirliği ile gerçekleştirilen Taş Mektep Gün Batımı Konserleri, Artem Reutov'un piyanosunun eşliğinde tenor Baran Taner ve soprano Gülden Vurandemir'in verdiği şan konseri ile sona erdi.

Mezitli Belediyesi tarafından restore edilen Esenbağlar Mahallesi'ndeki cumhuriyetle yaşıt Taş Mektebin duvarlarından yankılanan arya seslerine izleyicilerin alkışları karıştı. 5 hafta boyunca müzikseverlerin belleğinde kalıcı izler bırakan Taş Mektep Gün Batımı Konserlerinin final gecesine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Solistlerin İtalyan bestecilerin eserlerine yer verdiği konserde Verdi, Puccini, Di Capua ve Donizetti'nin şarkıları Taş Mektep'in duvarlarında yankılandı.

Taş Mektep'in büyülü havasında konser vermenin kendilerini son derece heyecanlandırdığını dile getiren sanatçılar, “Bizlere böylesi bir imkanı sağladığı için Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a, Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürümüz Serbülent Biçer'e ve Mersin Üniversitesi Konservatuarı'nda görev yapan hocalarımıza teşekkür ederim” dediler.

Konserin sonunda Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, MDOB Müdürü Serbülent Biçer ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Çiğdem Aladağ, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm sanatseverlere Taş Mektep Günbatımı Konserlerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. 5 hafta boyunca tarihi mekanda birbirinden değerli sanatçılarla tüm Mersinlileri buluşturduklarını dile getiren Tarhan, “Mezitli, sanatın her türüne ev sahipliği yapmaktadır. Konserlerimize gösterilen ilgiye teşekkür ederim. Biz Taş Mektebin kullanımı konusunda Mersin Üniversitesi Konservatuarından gelen talebi çok doğru bulduk. Burada müzik olsun sanat olsun dediler. Sanatsal eğitimde önemli bir kapı olsun istediler. Burada yapılan çalışmalarla sadece Mersin'de değil tüm Türkiye'de ses getireceğiz. İşte gün batımı konserlerini de bunun ilk adımı olarak görüyoruz” diye konuştu.