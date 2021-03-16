Mezitli'de ücretsiz kitap alışverişi

Mezitli Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan 'kitap bağışı' kampanyası kapsamında, bağışlanan roman, ansiklopedi ve dünya klasikleri, okumak isteyen vatandaşlar tarafından ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar tarafından bağışlanan roman, ansiklopedi ve dünya klasikleri; Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan Halk Masası ve Mezitli Halk Kart'ın bulunduğu dinlenme alanına bırakılıyor. Kitapların bulunduğu alanda; ‘Kitaplarımızdan ücretsiz olarak alabilirsiniz' yazılı bir not ile vatandaşlar ihtiyacı doğrultusunda kitap alabiliyor. Ayrıca, kitap okuma alanında diledikleri kitapları okuyabiliyorlar" denildi.

Belediyeye ait tüm tesislerde kütüphane ve kitap okuma alanlarının olduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçedeki tüm vatandaşları kitap bağışına davet etti. Tarhan, "Mezitli halkı kitap okuma konusunda çok duyarlı. Bizler de vatandaşlarımızın bu duyarlılığına karşın belediyemize ait tüm tesislerimizde kütüphane ve okuma alanları oluşturduk. Belediyemizin girişinde bulunan alanda vatandaşlarımız diledikleri kitapları alıp evine götürebilirken, evde okudukları fazla kitapları da yine aynı alana bırakabiliyorlar. Bu ilçemizdeki vatandaşlarımızın ne kadar koca yürekli olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın bu kitap alışverişi gerçekten de çok anlamlı ve bizleri mutlu ediyor. Şimdiye kadar bağışta bulunan kitapseverlere teşekkür ediyor, tüm halkımızı kitap bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" dedi.