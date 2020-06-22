Mezitli'de Uluslararası Yoga Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü çerçevesinde yoga etkinliği düzenledi. Korona virüs nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, nefes egzersizi ve meditasyon yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birlemiş Milletler tarafından 2014 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle Uluslararası Yoga Günü ilan edilen 21 Haziran'da Mezitli'de Yoga Günü düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımın olduğu etkinlik, Mezitli Belediyesi Güneş Park Enerji Kompleksinde yapıldı. Mezitli Belediyesi yoga eğitmeni Sabiha Canbolat önderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşıldı.

İlginç görüntülere sahne olan etkinlikte, katılımcılar yarım saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.

Geçtiğimiz yıl Hindistan Başkonsolosluğu ile birlikte geniş katılımlı bir etkinlik düzenlediklerini anımsatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu sene korona virüs nedeniyle Güneş Park Kompleksi içersinde daha dar katılımlı bir etkinlik düzenlemek durumunda kaldık. Sağlıklı bir toplum için sporu ve yogayı sevdirmek istiyoruz. Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak ve bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bugün aynı zamanda Dünya Güneş günü. Aslında hepsi bir bütün. Spor da sağlık da temiz enerji de birbirini destekleyen ve gelişmiş toplumların olmazsa olmazları. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır" diye konuştu.

Yoga ile Türk toplumunun yeni yeni tanışmaya başladığını belirten Başkan Tarhan, Down Cafe'de yoga kurslarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların katılmasını umduklarını söyledi. Tarhan, başta korona virüsünün etkileri olmak üzere insanları sıkıntıya sokan, ekonomik, ruhsal sıkıntıların yoga ile aşılabileceğini ifade etti.