Mezitli'de üretici kadınlar kooperatifleşiyor

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve dünya çapında büyük başarı kazanan, ödüllü projesi Kadın Üretici Pazarı'nın üretici kadınları kooperatifleşiyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlara yönelik dile getirdiği, “Kadınlarımız, Kadın Üretici Pazarları sayesinde önemli bir ekonomik ve sosyal kazanca kavuştu. Ancak yetmez. Kadınlarımız, kooperatifleşerek, kendi haklarına sahip çıkan, üretimlerini dünyaya satabilecekleri bir sistemi kurmaları gerekiyor” sözünden yola çıkan bir grup kadın, kooperatifleşme yolunda büyük aşama kaydetti.

Kadınlar kooperatifleşme için kolları sıvadı

Mezitli Belediyesi Meclis üyesi Zehra Korkmaz'ın da aralarında olduğu bir grup akademisyen, iş insanı, işçi, çalışandan oluşan kadınlar toplantılara devam ediyor. Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi çalışmaları kapsamında, farklı gruplarla sekizinci toplantısını gerçekleştirdi. Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi Çalışma Grubu, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç'ın organize ettiği toplantıda, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda 'Kadın Üreticiler Sorunlarını Tartışıyor' konulu bir çalıştay gerçekleştirme kararı alındı. Çalıştayda kadınlar, üretimde yaşadıkları sorunları Kadın Üretici Pazarları sürecini ve üretimin daha değerli olabilmesi için yapılası gerekenleri tartışacak. Toplantıda ayrıca, Kadın Üretici Pazarlarının gelişmesi için hangi yöntemler uygulanması gerektiğinin de konuşulacağı çalıştayın kooperatifleşmenin en önemli adımı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Sekizincisi gerçekleştirilen Kooperatif Çalışma Grubu üyeleri, kooperatifleşme yolunda büyük mesafe kat ettiklerine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundular; “Biz henüz kooperatifleşme çabası için bir araya gelmiş bir girişim grubuyuz. Yaklaşık bir aydır, ‘Kadın kooperatifi nedir?', ‘Toplumsal olarak anlamı nedir?' ‘Ekonomik boyutu nasıl olmalıdır?' konuları üzerine konuşuyoruz. Kadın üreticilerin sorunlarını çözmeye, yeni alanlar açmaya, kabul edilen alanlar dışında da kadınlara değer kazandıracak işlere yönelik kooperatifleşme sürecindeyiz. Kuruculuk görevini yapacak kadınlar olarak biz hazırız ama asıl amacımız sorunun sahiplerini de bu sürecin içerisine katmak. Bu amaçla 25 Temmuz'da bir sohbet toplantısı düzenleyeceğiz. Üretici kadınlarımız yaşadıklarını anlatırken, çalışmalarımıza yön vermek üzere ana faaliyet alanlarını birlikte belirleyeceğiz. Kadınlarımıza birlikte olmanın kendilerine ne avantajlar katacağını en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor."

"Amacımız kadınları yaşamın her alanında daha görünür kılmak"

Belediye olarak görevlerinin kooperatifleşme yolunda büyük mesafe kat eden kadınlara ihtiyaç duydukları imkanları sağlamak olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, “Asıl amacımız kadınların sadece üretimde ya da sadece siyasette değil yaşamın tüm alanlarında kendilerini görünür ve irade kurabilecek hale getirilmesidir. Ürettikleri değerlerin hem kendileri için hem de halka sunumunda önemli bir adım olan kooperatifleşmenin yollarını araştırıyoruz. Belediyemizde bu kooperatifleşmenin iki temel ayağı var. İlki halkın ucuz kaliteli ve ekonomik ürünlere ulaşabilmesi, ikincisi ise bu ürünleri üretenlerin toplumda örgütlü hareket etmesi, haklarına sahip çıkabilmesi amaçlanıyor. Belediyemiz bu konuda kadınlarımıza gereken teknik desteği verecektir" dedi.

"Gereken teknik ve lojistik imkanı sağlayacağız"

Kooperatifleşmenin ana unsurunun gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kooperatifleşme, resmi kanal ya da zorlama ile hayata geçirilecek bir olgu değildir. Üreticiler, ürettiklerini daha geniş alanlara yayma, haklarına ve geleceklerine yön verme amacıyla gönüllü olarak yapılmalıdır. Kadın Üretici Pazarlarımızı hayata geçirirken asıl hedefimiz, kadınlarımızın kooperatifleşerek, kendi hak ve sorumluluklarına kendilerinin sahip çıkmasını sağlamaktı. Ancak, pazarlarımızda tezgah açarak önemli bir ekonomik ve sosyal imkana sahip olan kadınlarımız ‘bu bize yeter' anlayışı ile kooperatifleşmeden uzak durdular. Şimdi bir grup kadınımız daha geniş kapsamda üretici kadınlarımızı kooperatif çatısı altında buluşturmak amacıyla bir araya geldi. Ben de yakından takip ediyorum. Çok güzel şekilde ilerliyorlar ve 8. toplantılarını yaptılar. Biz de belediye olarak kendilerine gerekli teknik ve lojistik imkanları sunacağız. İnanıyorum ki, kadınlarımız kooperatifleşmenin kendilerine sağladığı avantajları gördükleri zaman çok daha önemli buluşmaları kendileri yapacaklardır” diye konuştu.