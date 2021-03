Mezitli'de yaşlılar aktif yaşlanıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi, Ahmet Baran ve Terennüm Korusu Sanat Çarşısında muhteşem bir konser verirken, Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezinde ressam Nimet Sarıbay resim sergisi açtı. Başkan Tarhan, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ziyarette bulunarak sohbet etti.

Başkan Tarhan, Mezitli'nin aktif yaş alan vatandaşları ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Baran ve Terennüm Korusu Sanat Çarşısında Pandemi tedbirleri çerçevesinde bir konser düzenledi. Türk manat müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde, Mezitli'nin aktif yaş alan vatandaşları, şarkılara eşlik ettiler. Başkan Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Mezitli Belediyesi Aktif Yaş Alma Evi'nin misafirleri, Sanat Çarşısı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Sahnede eserlerini seslendiren koronun konserine izleyiciler de sesleriyle ve danslarıyla destek verince Sanat Çarşısı meydanında unutulmaz anlara tanıklık edildi. Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından Başkan Tarhan, Ahmet Baran ve koro üyelerine çiçek verdi.

Başkan Tarhan, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Mezitli Belediyesi Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezinde düzenlenen resim sergisinin açılışını da yaptı. Belediye Meclis üyeleri ve sanatseverlerle ile birlikte sergiyi gezen Tarhan, ressam Nimet Sarıbay'dan resimler hakkında bilgi aldı. Tarhan, fırçayla mozaik tekniğiyle özel olarak hazırlanmış 40 eserin bulunduğu serginin Belediye Hizmet Binası Galerisinde de sergilenmesi davetinde bulundu. Daha sonra bir dizi ev ziyaretinde bulunan Tarhan, yaşlılıktan dolayı evinden çıkamayan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Mezitli'de yaşayan her vatandaşın yaşadığı kentte mutlu olması için projeler geliştirdiklerini aktaran Tarhan, sıkıntıların giderilmesinde birebir yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekti.

"Yaşlı kelimesini kabul etmiyoruz"

‘Yaşlı' kelimesi yerine ‘aktif yaş alma' tabirini kullandıklarına dikkat çeken Tarhan, hangi yaşta olursa olsun, her Mezitlilinin paylaşım ve üretim içerisinde yer alması gerektiğini söyledi. Mezitli'de 7'den 70'e her insanın üretim içerisinde bulunduğunu aktaran Tarhan, “Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın bir üretim içerisinde bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle biz yaşlılığı kabul etmiyoruz ve her insanımızın spor, müzik, sanat ne olursa olsun bir şeyle meşgul olmasını istiyoruz. Daha birkaç gün önce ileri yaştaki insanların en büyük sıkıntılarından birisi olan özellikle Alzheimer üzerinde müziğin ne denli faydalı olduğunu gösteren bir çalıştay gerçekleştirdik. Biz inanıyoruz ki, sürekli sosyal çalışma ve üretim içerisinde bulunan vatandaşlar, daha sıkıntısız bir yaşam sürüyor" dedi.