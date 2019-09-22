Mezitli'de 'yaza veda' konseri

Mezitli Belediyesi ve Mersin Devlet ve Opera Balesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen 'yaza veda' konseri, Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Demokrasi Meydanında, su ve ışık gösterisi içerisinde gerçekleşen konseri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak Mersin'de bulunan Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği üyesi yelkenciler ve çok sayıda müziksever izledi. Konserde MDOB sanatçıları tarafından şef Anıl Aydın'ın yönetiminde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi. Sanatçılar, repertuarlarında Türk Halk Müziği'nin önemli eserlerine de yer verdi.

10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile sona eren konserde sanatçılara çiçek veren Başkan Tarhan, “Mersin'in çok gözde bir opera ve balesi var. Sanatı halkın ayağına götürmek adına her türlü etkinliği düzenliyorlar. MDOB sanatçıları artık kardeş kuruluşumuz oldu. Ne zaman destek istesek yanımızda buluyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sanatçılarımızla, sanatseverlerimizle, böylesi güzel bir ortamı yaşayınca aydınlık geleceğe dair umutlarımız artıyor. İşte Mezitli farkı budur” dedi.

Konuşmasında Mezitlililere iki de müjde veren Tarhan, “Müftü deresi ile ikinci çevre yolunun kesişme noktasına yaptığımız kültür merkezinin kaba inşaat sona erdi. Adına yakışır, çok güzel bir bina oldu. Ses ve ışık düzeni işlemlerini tamamladıktan sonra, önümüzdeki aylarda konser ve sergi salonlarıyla sanatseverlerin buluşma noktası olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Esenbağlar Mahallesi'nde restore ettiğimiz tarihi Taşmektep'i farklı müzik kurslarının verildiği bir merkez yapıyoruz. Bu konuda Mersin Üniversitesi ile bir protokol imzaladık ve müzik alanında çok çeşitli alanlarda kurslar verilecek” diye konuştu.