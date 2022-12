Mezitli'de yeni yıl kutlamaları başladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde vatandaşlar Demokrasi Meydanında bir araya gelerek, ışık ve müzik şovları ile 2022'yi eğlenerek uğurladı. Grup Fosiller konseriyle başlayan kutlamalara katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların eğlencesine ortak oldu.

Mezitli Belediyesi Yılbaşı Pazarının da kurulduğu Demokrasi Meydanında 4 gün boyunca aralıksız sürecek eğlence ve coşku yeni yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek. 29 Aralık Perşembe ve 30 Aralık Cuma günü, karaoke, DJ performansı, zumba gösterisinin yanı sıra Grup Fosiller ve Rockustik konseri ile devam edecek kutlamalar yılbaşı gecesi olan 31 Aralık Cumartesi günü ise tam bir eğlence şovuna dönüşecek. Fosiller Grubunun yanı sıra Naba Akustik, Zor Band konserlerinin yapılacağı yılbaşı eğlencesinde Mersinliler yeni yılı Kibrit Kutusu'nun muhteşem performansı ile karşılayacak.

"Mezitli'de yaşanan coşku dünya şehirlerinin üzerinde"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının adresinin Mezitli Demokrasi Meydanı olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, Yılbaşı Pazarının açılışında yaptığı konuşmada, Mezitli'nin Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Kendisinin yurtdışında çok farklı yerlere gittiğini belirten Tarhan, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki, şuan Mezitli'de yaşanan coşku o çok bilinen dünya şehirlerinin çok fazla üzerinde. Mezitli çok özel bir şehir ve biz de bu güzel insanlara hizmet etmek için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2022 boyunca her kesimden vatandaşımızın yanında olmaya devam ettik. Down sendromlu gençlerimizle projeler ürettik. Otizm Köyümüzü, Mezitli Kültür Merkezimizi hayata geçirdik. Taziye evleri açtık. Önümüzdeki yılda Kız Öğrenci Yurdumuzu, Mutlu Yaşam Merkezimizi hizmete sokmayı planlıyoruz. Daha pek çok projeyi halkımız için ekibimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm Mezitlililerin yeni yılını kutlayan Tarhan, herkesi yeni yıl kutlamaları için Demokrasi Meydanında buluşmaya davet etti.