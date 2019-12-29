Mezitli'de yeni yıl şöleni coşkulu başladı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 4 gün 4 gece sürecek olan yeni yıl kutlamaları renkli görüntülerle başladı.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının muhteşem süslemeleri ile renklenen Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalarda, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kar sürprizi yer aldı. Toros dağlarından kamyonlarla getirilen kar ile çocuklar kadar büyüklerde eğlendi. Milletvekili Alpay Antmen, Başkan Tarhan, belediye meclis üyeleri ve çocukların kartopu oyunu kutlamaların coşkusunu doruğa taşıdı. Alandaki süslemeler de fotoğraf çektirmek isteyenler için çok güzel fon oluşturdu.

Kutlama alanında kurulan stantlarda ise tamamı el yapımı binlerce çeşit ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yiyecekten yılbaşı süslemesine kadar farklı ürünlerin pazarlandığı stantlar, rengarenk görüntüleriyle sanat sergilerini aratmadı. Gün boyu ziyaretçilere stantları gezdiren Başkan Tarhan, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, Down Kafe'nin stantlarından alışveriş yapanlar ise kız çocuklarının eğitimine katkı sunmuş oldu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yeni yıl pazarı ve kutlamaları vatandaşların büyük beğenisini kazandı. 7'den 70'e binlerce Mersinli, kutlama alanında birbirinden farklı etkinliklerle eğlenceye doydu. Böylesi bir şölen düzenlediği için Başkan Tarhan'a teşekkür eden Mersinliler, “Daha önce Avrupa kentlerinden imrenerek izlediğimiz yılbaşı şöleni Mezitlimizde gerçekleştiriliyor. Üstelik daha da güzeli 4 gün 4 gece devam edecek” dediler.

2019'un son günüde ise tam bir yeni yıl coşkusu Mersinlilerle olacak. 15.00'te Mezitli Belediyesi Müzik Grubu, 17.00'de karaoke şovu, 18.30'da Mersin'in en önemli seslerinden birisi olan Çağdaş Anadolu özgün sesiyle müzik ziyafeti çekecek. DJ performansları sonrası yılbaşı kutlamaları için Demokrasi Meydanına gelen Mersinliler, yeni yılı Grup Kibrit Kutusu konseri ile karşılayacak. Havai fişek gösterileri, ışık şovları ve bol bol müzikle renklenecek gece yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Hazırladıkları ikram ve sürprizlerle Mersinlilere bir yıl boyunca unutamayacakları bir gece yaşatacaklarını söyleyen Başkan Tarhan, herkesi Demokrasi Meydanına davet etti. Tüm yıl boyunca olduğu gibi yeni yılı karşılarken de vatandaşlarla birlikte olacağını ifade eden Tarhan, “Belediye çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız, Mersinliler için unutulmaz bir yeni yıl kutlaması organize etti. Alana gelenler müziğin ve dansın her türünü kutlamalarımızda bulabilecekler. Tüm halkımızı yeni yıla birlikte girmeye davet ediyorum” dedi.