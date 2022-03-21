Mezitli'de yere çekirdek kabuğu ve çöp atanlara ceza

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mersinlilerin denize girebileceği en yakın noktada bulunan Mezitli'de sahillerin temiz ve güvenli kullanımı için tedbirler alınmaya başlandı. Sahillerde bir dizi tedbir alan Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri, parklara ve plajlara uyarı tabelaları yerleştirerek, vatandaşları yerlere çöp ve çekirdek kabuğu atma konusunda uyardı.

Çeşitli bölgelere yerleştirilen uyarı tabelalarında, “Dikkat! Lütfen çöplerimizi en yakın çöp kutularına atalım! Yerlere çöp atanlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41. maddesine göre uygulanacak idari para cezasına tabidirler” şeklinde bilgilendirmeler yapıldı.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi zabıtası ekipleri, parkları kullananları yerlere çöp ve çekirdek kabuğu atılmaması konusunda uyardı. Yapacakları denetimlerde kurallara uymayanlara ceza uygulayacaklarını ifade eden ekipler, Mezitli'de bu yaz uygunsuz denize girilmesine ve çevreyi kirletenlere izin vermeyeceklerini ifade etti. 6 yıldır yerlere çekirdek kabuğu atanlar hakkında cezai işlem uygulandığını hatırlatılan ekipler, daha temiz bir çevre için öncelikli olarak yerlere çöp atılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Parklar ve sahiller için yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, alınan önlemlerle kirlenmenin büyük oranda önüne geçilebildiğini savundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve geldikleri ilk günden bu yana yaşayanların Mezitli'de olmaktan mutlu olduğu bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Tarhan, “Aldığımız tüm önlemlere ve yaptığımız çalışmalara rağmen son dönemde vatandaşlarımızdan yoğun şekilde şikayetler gelmeye başladı. Parklara çöp ve çekirdek atılmasına karşı cezai işlem uygulamaya başladık ve bu konuda oldukça da başarılı olduk diyebiliriz. Bu şekilde Mezitli'de birlikte yaşama kültürünü geliştireceğiz. Çöpünü çöp tenekesine atanlara, plajları uygun şekilde kullananlara, temiz tutanlara ve yerlere çekirdek kabuğu atmayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.