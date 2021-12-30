Mezitli'de yılbaşı eğlenceleri başladı

Işık ve müzik gösterilerinin yanı sıra Fosiller Grubunun konser verdiği ilk günde Yılbaşı Pazarı da yoğun ilgi gördü.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesinin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile vatandaşlar katıldı

Yılbaşı eğlencesinde, Kadın Üretici Pazarı, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Mezitli Sanat Çarşısı, Mutlu Mezitli Şirketi, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Kent Konseyi ve çok sayıda üreticinin açtığı stantlarda binlerce farklı hediyelik ürün, yiyecek ve içecekler konuklarla buluştu. Alanda oluşturulan farklı bölümlerde fotoğraf çektirerek yeni yıl eğlencesi ölümsüzleştiriliyor, çocuklar da palyaço ve animatörlerle eğlenceye doyuyorlar.

“Vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Başkan Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, 2021 yılının Türkiye ve vatandaşlar için çok iyi geçmediğini belirterek, “Tüm bunlara karşın güzel günlerin yakın olduğuna inanıyor, sorunların çözümüne yönelik geliştirdiğimiz projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla yılın son günlerini güzel ve eğlenceli bir biçimde geçirebilmek için geçen yıl ara verdiğimiz yılbaşı kutlamalarımızı bu yıl yeniden yapıyoruz. Vatandaşlarımızı evlerinden televizyon izlemek yerine bu muhteşem ortama bekliyoruz” dedi.

“Başkan Tarhan Mezitli'ye onlarca eser kazandırdı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da “Başkan Neşet Tarhan'ın öncülüğünde Mezitli'yi Mezitli yapan emekçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Burada başkanımızla gurur duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde ne kadar verimli çalışmaları olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim. Mezitli'ye sayısız eser kazandırdı. Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, 3 tane Çocuk Gündüz Bakımevi ve daha sayamadığımız onlarca tesis Mezitli'ye kazandırıldı. Bu kente tiyatro kazandırdı. Bunlardan daha da önemlisi hiçbir belediyede olmayan örnek bir model oluşturdu; Kadın Üretici Pazarları ile emeğiyle geçinen kadınları patron yaptı. Bugün 800 kadınımız üretimlerini değerlendiriyor, aile bütçelerine katkı sağlayarak daha iyi şartlarda yaşam sürüyor. Mezitli'nin gelişmesinde ve bugünkü noktaya gelmesinde en büyük emek Neşet Tarhan'ındır. Bir tarafım Mezitlili olarak, tüm Mezitlililer adına Başkan Neşet Terhan'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekillerinin de konuşma yaptığı yılbaşı kutlamaları, Demokrasi Meydanında yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek.