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Mezitli'deki antik alanların cazibe merkezi olması için çalışma başlatıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos’un anıt mezarında ve Soli Pompeiopolis Sit alanında gerçekleşen kazı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve halkın kullanımına açılarak cazibe merkezi haline gelmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos'un anıt mezarında ve Soli Pompeiopolis Sit alanında gerçekleşen kazı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve halkın kullanımına açılarak cazibe merkezi haline gelmesi için çalışma başlattığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Kazı Başkanlığı ve Prota Mühendislik Grubunu bir araya getiren Başkan Tarhan, ilçede bulunan kazı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kazı sürecinde karşılaşılan durum analizleri değerlendirilirken, paydaşların fikirleri ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantının belli aralıklarla devam edileceği bildirildi.


"Kazı alanlarından halkımızın haberdar olmasını istiyoruz"


Soli Pompeiopolis'in çok önemli bir tarihi özelliğe sahip olmasına karşın yeterince değerlendirilemediğinin altını çizen Tarhan, “3 bin yıla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarıyla oluşan Antik Liman Kentimizi daha fazla tanıtmak istiyoruz. Bir taraftan Soli Pompeiopolis kazıları henüz bitmemişken, diğer taraftan ünlü gökbilimci Aratos'un anıt mezarında çalışmalar devam ediyor. Burada gerçekleşen kazı çalışmalarından halkımızın da haberdar olmasını istiyoruz. Daha önce çocuklarımızın kentlilik bilincine sahip çıkması ve yaşadığı kentin tarihini öğrenmeleri için 'Haydi çocuklar Soli sizi çağırıyor' adlı projemizi hayata geçirmiştik. Çocuklarımızın ilgisini çekerek, dünya tarihinde çok büyük bir yeri olan bölge hakkında farkındalık oluşturmuştuk. Şimdi de paydaşlarla, halkımızın kazı çalışmalarını yakından takip etmeleri için bir araya geldik. Tüm Mersinlilerin kazı çalışmalarına gelerek, arkeolojik bilgilerin ve tarihsel dönemlerin kitaplar yerine birebir materyalleri incelemelerini hedefliyoruz. Bu konudaki toplantılarımız belli aralıklarla devam edecek” dedi.

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